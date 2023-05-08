La Asociación Rociera de Alhaurín de la Torre ha celebrado este domingo su particular salida hacia el Camino del Rocío, con la celebración de una misa en la parroquia de San Sebastián y el posterior recorrido por las calles alhaurinas hasta la plaza Paco Lara, donde han organizado una jornada de convivencia en colaboración con la Cofradía de La Pollinica.

A las 10:30 de la mañana, el párroco de Alhaurín de la Torre, Reinaldo Aguilera, ha oficiado una liturgia de despedida de los romeros. A continuación, la comitiva se ha puesto en marcha con numerosas personas ataviadas de flamenca y los sonidos del tamboril y las flautas típicas del Rocío en un recorrido por algunas de las calles del centro urbano de la localidad, que ha generado gran ambiente y expectación.

El final de la misma ha sido en la plaza Paco Lara, en el barrio de La Alegría, donde la asociación ha organizado una jornada de convivencia con música, cantes y bailes así como servicio de comida y bebida a precios populares.

Esto ha servido como punto de partida de los rocieros alhaurinos para iniciar en unos días el camino que les llevará hasta la Aldea del Rocío en Almonte (Huelva) en los días previos a la celebración de Pentecostés (50 días después de la Pascua de Resurrección) con la salida en procesión de la Blanca Paloma por las calles de la aldea la madrugada del domingo 28 al lunes 29 de mayo.

El presidente de la asociación, Nacho Guillén, ha estado arropado por todos los miembros de la misma así como por hermandades, cofradías y colectivos de la localidad.

Tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como muchos concejales de la Corporación Municipal han acudido a desear mucha suerte para el camino. El regidor ha concluido con este deseo: “Pedid mucha salud a la Virgen del Rocío y fuerza para el día a día para todos los alhaurinos».

Nacho Guillén ha agradecido la respuesta de los ciudadanía y ha expresado su deseo de vivir un camino «muy fructífero» y que la asociación siga creciendo al ritmo “imparable” al que va. A su vez ha agradecido la colaboración “fundamental” del Ayuntamiento y de la parroquia en la ayuda prestada a esta joven asociación.