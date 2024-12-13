El Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad trabaja ya en el dispositivo de tráfico para el día 5 de enero. El eje entre la glorieta de las Canteras y la de la Biznaga se cortará a la circulación a partir de las 15.00 horas y se prohibirá el aparcamiento desde la medianoche

La Cabalgata de Reyes Magos de Alhaurín de la Torre discurrirá por segundo año consecutivo por la travesía urbana tras la buena experiencia de la pasada Navidad. El recorrido será prácticamente el mismo: a lo largo de las avenidas Reyes Católicos, Cristóbal Colón y Europa, por lo que el dispositivo de tráfico y organización será muy similar.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento planifica ya el operativo, del que se darán detalles próximamente, si bien el propio edil delegado del área, Francisco José Sánchez, ha adelantado ya algunas medidas en referencia a la circulación.

En concreto, el tráfico quedará cortado el mismo día 5 de enero a partir de las tres de la tarde en el trazado entre la glorieta de las Canteras o del Arroyo del Pinar y la rotonda de la Biznaga. También en la calle Aldebarán (la del Estadio de los Manantiales) por razones organizativas. La prohibición de aparcar entrará en vigor el mismo día 5 desde la medianoche en esas mismas calles.

En su momento se firmará el correspondiente Bando de Alcaldía con todas las medidas, si bien desde la Concejalía y la propia Policía Local se quiere avisar lo antes posible para que la ciudadanía lo tenga en cuenta de cara a que puedan realizar sus gestiones el mismo día antes del corte de la circulación.

Como el año pasado, se habilitarán una serie de desvíos y cambios en el tráfico para facilitar la entrada y salida de los vehículos de los residentes en las urbanizaciones afectadas. El horario de los parkings públicos también se ampliará y se modificarán las líneas de autobuses. Los detalles se comunicarán próximamente.