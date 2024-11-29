Esta iniciativa promovida por la Consejería de Salud y Consumo pretende sensibilizar a las familias sobre la importancia de promover la igualdad en los cuidados de salud

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, desarrolla durante los meses de noviembre y diciembre, la campaña «Caravana de la Corresponsabilidad en Cuidados de Salud», una iniciativa que se ha puesto en marcha en municipios que pertenecen a la Red de Acción Local en Salud en cada provincia.

Bajo el lema “Compartir cuidados, salud para toda la familia”, el objetivo primordial de esta campaña, realizada en colaboración con IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud, en el marco del Programa Ventana Abierta a la Familia (https://www.ventanafamilias.es/), es sensibilizar a las familias sobre los valores y comportamientos de igualdad en los cuidados en salud en entornos familiares (cuidados de hijos, mayores, personas dependientes, etc.).

El próximo sábado 30 de noviembre, la Caravana visitará el municipio malagueño de Ronda, y en concreto, estará desde las 10.30 hasta las 14 horas, en la Plaza Teniente Arce. El domingo 1 de diciembre el autobús de la Corresponsabilidad se desplazará hasta Antequera. En esta localidad será el Paseo Real (en la parte más cercana a Puerta Estepa) el lugar elegido para desarrollar las actividades dirigidas a las familias, con el mismo horario.

Entre los objetivos de esta iniciativa figuran promover la corresponsabilidad en las tareas en el hogar y en cuidados de salud y proporcionar orientaciones y herramientas a las familias, como espacio esencial de socialización, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y saludable.

Para la realización de los eventos se va a contar con un camión promocional y se desarrollarán actividades destinadas a transmitir los valores de corresponsabilidad a través de juegos en los que participen todos los miembros de la familia.

Otros municipios participantes en este proyecto serán Roquetas de Mar (Almería), Motril (Granada), Algeciras (Cádiz), Cabra (Córdoba), y Lepe (Huelva).

La importancia de promover la corresponsabilidad en los cuidados de salud

El primer espacio de socialización humano es la familia. Tiene un papel fundamental en la transmisión de valores, hábitos y costumbres. Es en el seno de la familia, durante los primeros años, donde se asienta el aprendizaje, como hombres y mujeres, sobre tareas, deberes, roles, y responsabilidades.

El buen desarrollo infantil no depende del tipo de familia, sino de lo que ocurre en su interior en cosas tan importantes como el afecto, la comunicación, el respeto mutuo, la colaboración en el día a día, el apoyo mutuo cuando hay problemas, la implicación en el cuidado, la salud y la estimulación de los hijos. Cuando todo esto es de buena calidad, niños, niñas y adolescentes estarán creciendo en el mejor hogar posible.

La corresponsabilidad abarca distintas realidades en las familias. Así, supone hacer el balance de tareas entre todas las personas adultas responsables del hogar, no sólo de la pareja que conviva en él. De esta forma, todos los hogares son susceptibles de aplicar la corresponsabilidad, desde los integrados por una pareja heterosexual u homosexual, los monoparentales, o aquellos en los que convivan personas adultas con vínculo familiar.

Educar en el reparto de las tareas es de vital importancia para que niños y niñas aprendan que los cuidados pueden ser compartidos entre hombres y mujeres, de forma equitativa. Cuando las tareas no están bien repartidas suelen aparecer el malestar y la insatisfacción en la vida familiar. En cambio, el reparto equitativo de las cargas familiares y domésticas permitirá disfrutar de numerosas ventajas: más calidad de vida de toda la familia, más tiempo libre, mejor vínculo con los hijos o hijas, fomento de valores de igualdad, libertad, salud y justicia en casa, etc.

Asimismo, si en el hogar viven otros miembros con discapacidad o enfermedades crónicas, las tareas de cuidado precisan de más atención y tiempo. Por ello es fundamental analizar entre todas las personas adultas responsables del cuidado el reparto equitativo de las tareas, tanto para atender a las necesidades de la persona con dependencia, como al necesario desarrollo personal, laboral y familiar de la persona que sea la cuidadora principal.

Plan Corresponsables

Esta iniciativa forma parte de la campaña de fomento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Además, durante este otoño, coincidiendo con la Caravana de la Corresponsabilidad, se van a desarrollar, bajo el lema “Familias corresponsables, cuidados compartidos”, varias campañas en redes sociales, en medios de comunicación digitales, marquesinas y en Canal Sur Radio y Televisión, para promover la parentalidad positiva, los cuidados de salud y la corresponsabilidad, dirigidas a un público más amplio.