La Delegación de Mayores pone en marcha esta iniciativa para personas mayores de municipios menores de 20.000 habitantes

Este jueves, viernes y sábado, en la caseta de la Asociación de Vecinos La Paz del Real de la Feria, podrán disfrutar de un ambiente festivo con bailes, almuerzo y actuaciones en directo

La Diputación de Málaga llevará a la Feria de Málaga a más de 650 mayores de la provincia a través de una actividad que incluye un completo y variado programa. La Delegación de Mayores de la institución provincial ha puesto en marcha esta iniciativa por primera vez para acercar estos días de fiesta y celebración a mayores procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes.

Los encuentros tendrán lugar en la caseta de la Asociación de Vecinos La Paz, en el Real de la Feria, este jueves 21, el viernes 22 y el sábado 23 de agosto. Tres días de celebración en la recta final de la semana festiva en la ciudad en los que estas personas podrán disfrutar de una jornada completa de Feria con paseo por el Real, bailes, actuaciones en directo, regalos y un almuerzo.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha resaltado la importancia de acercar estas actividades a los mayores de la provincia: “Queremos hacer llegar el ambiente de fiesta, nuestras tradiciones y el entretenimiento que vivimos en Málaga estos días con la Feria de Málaga también a nuestros mayores, que posiblemente algunos no hayan tenido la posibilidad de conocer esta gran Feria nunca. Vamos a ofrecerles un día completo de Feria, disfrutando de una jornada festiva en una caseta del Real y acercando todos los encantos de nuestra Feria para que pasen un día inolvidable”.

Esta actividad se enmarca dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores que lleva a cabo la Diputación de Málaga y se une a otras actividades que se han realizado este verano desde la Delegación de Mayores, como La Gramola, el guateque playero celebrado en Algarrobo; o las visitas del ‘bibliobús’ por todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través del V Plan de Fomento de la Lectura.

En la Delegación de Mayores ya se trabaja también en el nuevo curso de actividades, que arrancará en septiembre con algunas ya conocidas como La Mayor Estrella, Mayores de la Costura o los Monólogos Terapéuticos, además del Mes del Mayor, que se celebrará en octubre.