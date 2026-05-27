Podrán acceder a ayudas de hasta 5.000 euros los clubes con equipos que compitan a nivel nacional en categorías máxima y submáxima

Las subvenciones se otorgan por orden de llegada y el plazo de presentación estará abierto hasta el 9 de junio

Juan Rosas ha recordado que la Diputación viene apoyando a los deportistas y clubes malagueños a través del programa Málaga Compite

La Diputación de Málaga ha abierto una línea de ayudas de 400.000 euros para ayudar a los clubes deportivos malagueños a financiar sus gastos corrientes. Se trata de ayudas de hasta 5.000 euros que se podrán solicitar hasta el 9 de junio.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha recordado que la Diputación viene apoyando a los deportistas y clubes malagueños a través del programa Málaga Compite.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada de las solicitudes, y podrán acceder a ellas las entidades deportivas malagueñas como federaciones, confederaciones, clubes deportivos, secciones deportivas, sociedades anónimas deportivas y asociaciones deportivas que tengan como mínimo un equipo inscrito en una liga nacional federativa o participen en competiciones nacionales en categoría máxima no profesional o submáxima no profesional.

Las ayudas servirán para financiar gastos corrientes realizados y abonados entre el 31 de julio de 2025 y el 26 de mayo de 2026, día de publicación de la convocatoria en el BOPMA. https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20260526-01989-2026-01

Los gastos corrientes subvencionables son el alquiler de instalaciones deportivas, el transporte y alojamiento vinculados a la participación en competiciones, las primas de seguros de accidente o responsabilidad civil, los gastos federativos como cánones, jueces, árbitros, licencias o derechos federativos, y los costes salariales derivados de la contratación de técnicos, entrenadores, monitores, preparadores físicos y otros profesionales.

Las bases se pueden consultar en el BOPMA de 27 de agosto de 2025. https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20250827-03341-2025-01

Las solicitudes se pueden presentar a través de sede.malaga.es/catalogo-de-tramites/.