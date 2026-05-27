El fotógrafo y videógrafo Gustavo Valverde, colaborador y amigo del Diario Alhaurín, ha logrado un importante reconocimiento internacional tras ser galardonado en los prestigiosos premios organizados por FdB (Fotógrafos de Boda), una de las asociaciones de referencia dentro de la fotografía documental y emocional de bodas.
La imagen premiada fue seleccionada entre más de 1.200 fotografías presentadas por profesionales procedentes de 9 países y 4 continentes, un logro que vuelve a situar el nombre de Alhaurín de la Torre y de la provincia de Málaga dentro del panorama internacional de la fotografía artística.
Más de 15 años capturando emociones
Con una trayectoria de más de quince años en el sector audiovisual, Gustavo Valverde se ha consolidado como uno de los fotógrafos de bodas más reconocidos de Málaga gracias a un estilo basado en la naturalidad, la sensibilidad y la capacidad de capturar emociones reales.
Especializado en bodas de autor y reportajes documentales, el fotógrafo alhaurino ha desarrollado una mirada artística muy personal que le ha permitido trabajar en distintos destinos nacionales e internacionales.
La fotografía premiada ha destacado especialmente por su fuerza emocional, composición y capacidad narrativa, aspectos valorados por el jurado internacional de FdB.
Un reconocimiento internacional al talento malagueño
Tras conocer el fallo del jurado, Gustavo Valverde quiso agradecer el reconocimiento asegurando que “cada boda es única e irrepetible” y que este premio “reconoce una manera de contar historias desde el corazón”.
El galardón supone además un importante impulso para la marca Gustavo Valverde Fotografía, que continúa creciendo y ampliando su presencia dentro del sector de la fotografía y el vídeo de bodas tanto en España como en otros países europeos.
Desde Diario Alhaurín queremos felicitar públicamente a nuestro amigo y colaborador por este importante éxito profesional que reconoce años de trabajo, esfuerzo y pasión por la fotografía.
