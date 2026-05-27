Alcalde y concejales han visitado la mesa informativa que se ha instalado en la travesía urbana en una jornada dirigida a recaudar fondos para destinarlos a la investigación oncológica pediátrica y para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas

La asociación Girasoles ha instalado una mesa informativa en la travesía urbana con motivo del llamado ‘Día del Girasol Solidario’, que tiene por objetivo de recaudar fondos y seguir dando visibilidad a la lucha contra el cáncer infantil.

La iniciativa forma parte de las actividades solidarias que este colectivo desarrolla habitualmente en el municipio para apoyar la investigación oncológica pediátrica y ayudar a menores enfermos y a sus familias. A lo largo de la jornada, voluntarias de la asociación han informado a vecinos y visitantes sobre la labor que realizan. Además, han ofrecido diferentes artículos solidarios cuya recaudación irá destinada íntegramente a sus proyectos benéficos.

Hasta el lugar se han acercado el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, para mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la asociación y respaldar esta campaña solidaria.

La asociación Girasoles, presidida por Iluminada Regateiro, se ha consolidado en los últimos años como una de las más activas en materia solidaria, impulsando campañas, festivales y eventos destinados a recaudar fondos para la investigación del cáncer pediátrico.

La mesa ha permanecido instalada durante toda la mañana en uno de los puntos más transitados del centro urbano, animando a la ciudadanía a colaborar y aportar su granito de arena a esta causa solidaria.