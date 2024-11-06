(FAP) El nuevo Circuito FAP Absoluto y la creación del Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría son dos de las principales novedades de una programación deportiva abierta a más eventos

La Federación Andaluza de Pádel ha abierto ya el proceso de licitación de las competiciones programadas en un calendario FAP 2025 que presenta interesantes novedades. En total son 114 pruebas las que, por ahora, quedan a disposición de los organizadores interesados.

Hasta el 10 de diciembre está abierto el plazo para presentar solicitudes a licitacion2025@fap.es.

Novedades del calendario FAP 2025

El calendario FAP 2025 presenta dos grandes novedades: el nuevo Circuito FAP Absoluto y el Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría.

La competición arrancará, del 17 al 19 de enero, con la 1ª Prueba del Circuito Andaluz de Menores, clasificatoria para el TyC Premium 1 de la Federación Española de Pádel, y terminará con el tradicional Torneo de Menores de Navidad del 26 al 28 de diciembre.

En total, hay previstas inicialmente 33 pruebas para la cantera, 40 torneos para veteranos y 40 pruebas absolutas. A ellas se sumarán más competiciones que todavía están en estudio así como los diferentes circuitos provinciales FAP.

Nuevo Circuito FAP Absoluto 2025

Es una de las grandes novedades del calendario 2025 de la Federación Andaluza de Pádel. El nuevo Circuito FAP Absoluto constará de un total de 6 pruebas regulares de distinta categoría, más el Campeonato de Andalucía Absoluto y el Master Final.

En total se repartirán más de 88.000 euros en premios en esta competición cuyas pruebas tendrán hasta cuatro categorías: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.

“Es una apuesta que hacemos desde la FAP para no solo recuperar el circuito absoluto sino potenciarlo y ampliarlo a más niveles de juego”, ha apuntado el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez.

Dentro de este circuito se incluye el Campeonato de Andalucía Absoluto, una de las grandes citas del calendario que adelanta su fecha respecto a años anteriores. En concreto, será del 27 de enero al 2 de febrero y está catalogado como una prueba ABS 12.000 con tal reparto de premios de forma igualitaria entre los cuadros masculino y femenino.

Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría

La Federación Andaluza de Pádel ha añadido un nuevo nivel a esta competición que reúne a clubes de toda la región. Hasta este año, el Campeonato de Andalucía por Equipos se repartía entre la 1ª, 2ª y 3ª categoría. En 2025 habrá también un Campeonato de Andalucía por Equipos de 4ª categoría.

“Con esto buscamos ampliar la opción de competir y dar la posibilidad a más jugadores y jugadoras de disfrutar del atractivo de la competición por equipos”, explica el mandatario federativo andaluz.

Así, los campeonatos de 1ª y 2ª salen a licitación para la misma fecha, del 31 de marzo al 6 de abril; mientras que los de 3ª y 4ª están programados para la semana del 19 al 25 de mayo.

Menores: 33 pruebas

Aunque todavía restan competiciones por incorporar al calendario, la FAP ha lanzado ya un total de 33 pruebas para la cantera en 2025.

En ellas figura el Circuito Andaluz de Menores con un total de 8 torneos, todos puntuables para el ranking de la FAP y de la FEP, y el Master Final.

A ellos se unen hasta cuatro campeonatos de Andalucía, dos por parejas y dos por equipos o selecciones.

Hay tres torneos singulares (que no forman parte del circuito), ocho campeonatos provinciales, y las 8 fases provinciales de la Liga FAP por Equipos más la Fase Regional.

Veteranos: 40 pruebas

En el caso de los veteranos, el calendario 2025 de la FAP contempla, por ahora, un total de 40 competiciones. Destaca el Circuito Andaluz de Veteranos, con seis pruebas regulares más el Master Final.

Además, habrá hasta 7 campeonatos de Andalucía, dos de ellos por parejas y 5 por equipos o selecciones.

Se ha programado un torneo singular, 16 campeonatos provinciales, 8 de ellos por parejas y 8 por equipos; a los que se suman las 8 fases provinciales de la Liga FAP por Equipos más la Fase Regional.

Absoluto: 40 pruebas

En 2025, habrá un total de 40 competiciones absolutas. De ellas, siete serán pruebas del Circuito Andaluz Absoluto más el Master Final.

Además, habrá 8 campeonatos de Andalucía, 3 por parejas y 5 por equipos o selecciones; y las 8 fases provinciales de la Liga FAP por Equipos más la Fase Regional.

Pruebas pendientes de incorporar

A todo esto se unirán los diferentes torneos de los circuitos provinciales, la fase regular de la Liga FAP por Equipos, y, en caso de que sean concedidas como en años anteriores, las competiciones de ámbito nacional y de ámbito internacional que organice la FAP en territorio andaluz.

Todo ello terminará elevando por encima de las 200 la cifra de pruebas oficiales de pádel en Andalucía en 2025.