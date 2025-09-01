El Área de Cultura presenta la nueva edición de esta iniciativa, que suma un total de ocho representaciones a cargo de diferentes compañías y grupos locales y que apuesta por la variedad de géneros. Todas las funciones son a las 20.00 horas y el precio es de 5 euros

Alhaurín de la Torre vuelve a apostar por las artes escénicas y por dar difusión a los jóvenes talentos y compañías locales. Para ello, el Área de Cultura ha presentado la segunda edición de la denominada Muestra de Teatro Amateur, que este año se celebrará del 17 al 27 de septiembre y que suma un total de ocho funciones a cargo de diferentes grupos.

El propio alcalde, Joaquín Villanova, ha presentado el ciclo junto con el concejal delegado Manuel López, el equipo del área y los representantes de algunas de las compañías participantes. Todas las obras serán a las ocho de la tarde en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y el precio de la entrada es de 5 euros. Se pueden adquirir en el propio centro cultural y en la web www.mientrada.net.

Como en la primera edición, se ha buscado dar cabida al mayor número posible de grupos y compañías locales y apostar también por la variedad de géneros para atraer a todo tipo de públicos. El programa completo es el siguiente:

17 de septiembre: ¡Qué cuadro! – Helena Soria

18 de septiembre: Las Troyanas – Duendescena

19 de septiembre: Mariana Pineda – Teatro Scena

20 de septiembre: La gran comedia de Abrir el ojo – Maynake

24 de septiembre: Para ti es el mundo – Colmenar79

25 de septiembre: El desacuerdo de la memoria – Mi Casa Teatro

26 de septiembre: De Janlet: Una ruina de función – Se abre el telón

27 de septiembre: La Posadera – Loyola Teatro

El concejal de Cultura, Manuel López, destacó la gran acogida que tuvo la muestra en su primera edición, con un público muy implicado, y subrayó que varias compañías han querido repetir por la “excelente respuesta recibida”, al tiempo que ha recalcado “la calidad de sus propuestas”. Más información y sinopsis de cada una de las obras en las imágenes adjuntas.