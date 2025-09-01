La Asociación de la Prensa y otros colectivos profesionales secundan la iniciativa global de Reporteros Sin Fronteras y Avaaz en un acto donde se pone nombre a los compañeros fallecidos

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha organizado en su sede un acto en memoria de los periodistas asesinados en Gaza al que han acudido una treintena de compañeros de profesión y medios, para manifestar su condena ante el asesinato sistemático e impune de cientos de periodistas en el conflicto bélico, 247 según Reporteros sin Fronteras (RSF).

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla, ha recordado que este periodo es el más mortífero de la historia reciente: “Hoy nos unimos para decir ‘basta ya’ y exigir que se respete el derecho internacional humanitario, que establece que los ataques deliberados contra los periodistas constituyen una violación del mismo, y para pedir también que se permita la entrada en la franja a los periodistas extranjeros”.

La APM secunda así la iniciativa global impulsada por RSF y el movimiento ciudadano Avaaz, por la que se convocan en este día concentraciones y actividades en todo el mundo. Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y se han recordado los nombres de los primeros profesionales asesinados, el 7 de octubre de 2023, y de los últimos 13 que han fallecido en el mes de agosto.

El acto ha contado con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga (CPPAM), la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP), y la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA). Sus representantes, Teresa Santos, Koke Pérez y Pablo Benticuaga, han leído algunos de los testimonios de los periodistas palestinos que narran la dureza y el peligro que significa su trabajo, en una guerra que los tiene como objetivo. También han intervenido en la lectura Ángel Escalera, secretario general de la APM, y los periodistas miembros del colectivo Eduardo Ramos y Marina Polonio.

Así mismo, se ha realizado un llamamiento a los medios de comunicación para sumarse al apagón informativo previsto para hoy—portadas en negro o mensaje de repulsa— y exigir el fin inmediato de la masacre de periodistas y el acceso libre de la prensa internacional a la Franja de Gaza.

La convocatoria responde a la escalada de asesinatos de las últimas semanas, en las que han muerto diez periodistas, la última el 25 de agosto cuando cinco informadores fueron asesinados mientras cubrían las consecuencias de un ataque previo a un hospital. Palestina se convirtió en 2024 en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con cerca de 200 reporteros asesinados en Gaza en los primeros 18 meses de guerra, al menos 42 de ellos durante o a causa de su trabajo, según datos de Reporteros sin Fronteras.