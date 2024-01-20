Numerosas personas quisieron arropar al patrón de Alhaurín de la Torre en el interior de la iglesia que lleva su nombre y con el acompañamiento musical de la Banda Municipal. Previamente se celebró la misa con la participación de la Coral Santa Cecilia

La celebración del día de San Sebastián, patrón de Alhaurín de la Torre, ha terminado con el programa de actos incompleto debido a las condiciones meteorológicas. Una fina lluvia ha impedido la tradicional procesión del santo por las calles alhaurinas.

A las cinco de la tarde, en la Parroquia de San Sebastián, se oficiaba la misa en honor del patrón por parte del párroco, Reinaldo Aguilera, junto al diácono José Antonio. En ella se han dado cita numerosos vecinos y devotos de la imagen y la Coral Santa Cecilia ha participado acompañando vocalmente la misma.

El alcalde, Joaquín Villanova, los concejales de la Corporación Municipal, cofradías, hermandades y asociaciones no han faltado en la misma. Una vez finalizada, la procesión llegó a ponerse en marcha y el cortejo había abandonado la iglesia cuando, justo coincidiendo con la salida del trono, ha comenzado a llover y la procesión ha vuelto al templo.

Allí dentro se ha llevado a cabo un emotivo acto en el que ha participado la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre que ha interpretado varias marchas de procesión a la vez que el trono con la imagen de San Sebastián se mecía en la nave central.

Los jóvenes de ‘Bajo un sentimiento’ han sido los encargados una vez más de portar el trono y han lucido túnicas azules con el escudo del municipio en el pecho. Tras algo más de media hora se ha dado por finalizado este acto.

El alcalde, Joaquín Villanova, destacó la presencia de la lluvia que tanta falta hace y expuso que San Sebastián ha estado «muy arropado por su pueblo», haciendo un balance más que positivo de todas las celebraciones que se han preparado para el patrón.

El edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, agradeció a todos los participantes de una manera u otra en la misa y la procesión claustral por su labor de apoyo a nuestras tradiciones y al patrón de la localidad. García, al igual que Villanova, resaltó la «calidad» de los actos celebrados y su buena organización.