(Por Iván Chamizo) La provincia de Málaga comienza la semana con un notable ascenso de las temperaturas tras el episodio tormentoso que sorprendió este domingo a numerosos puntos del litoral y el interior. Según informa nuestro colaborador meteorológico Iván Chamizo, el responsable de este cambio será nuevamente el viento de terral, que hará subir los termómetros durante la jornada de hoy.

A primera hora de este lunes, los registros ya mostraban un ambiente más cálido de lo habitual, con temperaturas cercanas a los 22 grados en Málaga capital y valores ligeramente superiores en algunas zonas de la costa. El cielo ha amanecido completamente despejado y con viento en calma, aunque se espera que el terral gane protagonismo conforme avance la mañana.

Pese a este repunte térmico, no se prevé un episodio de calor extremo. Las máximas rondarán los 34 grados en buena parte de la provincia, pudiendo superarse puntualmente esa cifra en algunas localidades del interior. El viento de componente oeste podría soplar con intensidad moderada e incluso registrar algunas rachas más destacables en zonas expuestas.

De cara a los próximos días, la situación tenderá a suavizarse. Los modelos apuntan a una predominancia de vientos de componente sur, lo que favorecerá un descenso moderado de las temperaturas. Las máximas difícilmente superarán los 30 grados y las mínimas se mantendrán en valores agradables, entre los 20 y los 21 grados.

La previsión general sigue apuntando a una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el dominio de las altas presiones. Sin embargo, algunos modelos meteorológicos continúan vigilando la posible aparición de aire frío en altura a mediados y finales de semana. De confirmarse, podrían producirse nuevos chubascos aislados entre el miércoles y el viernes, aunque por el momento se trata de una posibilidad que aún deberá confirmarse en próximas actualizaciones.

Tras la inesperada tormenta del domingo, la atmósfera vuelve a ofrecer una tregua a los malagueños, aunque la evolución de los modelos invita a seguir atentos a posibles cambios durante los próximos días.

📸 Fotografía de archivo: Iván Chamizo.