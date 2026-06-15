El Ayuntamiento y Fedelhorce presentaron la iniciativa ‘Sella tu sueño’, que sorteará entre la clientela de los negocios participantes más de 1.600 euros en tarjetas monedero, 450 € en cenas gourmet y un fin de semana en el parque temático Puy du Fou

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Fedelhorce ha presentado una nueva campaña de verano con el objetivo de impulsar las ventas en los establecimientos locales y reforzar el apoyo al comercio de proximidad. La iniciativa, de ámbito comarcal e impulsada por esta federación de comerciantes, lleva por título ‘Sella tu sueño’.

Se busca fundamentalmente concienciar a los vecinos sobre la importancia de realizar sus compras en los pequeños y medianos negocios, contribuyendo así al mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la vida de los municipios del Valle del Guadalhorce

Desde la organización se ha destacado que cada compra realizada en uno de los establecimientos adheridos a la campaña permitirá a los clientes participar en importantes sorteos. Para ello, los usuarios deberán descargar la aplicación de Fedelhorce y escanear el código QR facilitado por el comercio adherido. Este proceso genera automáticamente un ticket digital que será el que entre en los distintos sorteos previstos durante la campaña.

Entre los premios destacan hasta 1.600 euros en tarjetas monedero de 50 euros cada una para seguir realizando compras en el comercio local, así como experiencias especiales relacionadas con la hostelería. En concreto, se sortearán 450 euros en cenas gourmet para cuatro personas en establecimientos participantes y un viaje familiar de un fin de semana al parque temático Puy du Fou (Toledo).

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y los responsables Fedelhorce hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe activamente en esta campaña y elija el comercio de cercanía para sus compras de verano. “Cada compra realizada en nuestro pueblo ayuda a mantener vivos nuestros negocios, genera empleo y fortalece el tejido económico local. Queremos animar a vecinos y visitantes a que recorran las calles de Alhaurín, disfruten de su oferta comercial y gastronómica”, apuntó Martínez.

Asimismo, la edil invitó a los ciudadanos a visitar Alhaurín de la Torre durante los próximos meses, apoyar a sus comercios y establecimientos hosteleros y disfrutar de un entorno renovado que ofrece más oportunidades para pasear, comprar y disfrutar de la vida local.

Con esta campaña de verano, la Concejalía de Comercio y Fedelhorce reafirman su compromiso con la defensa del comercio de proximidad, apostando por un modelo de consumo responsable que beneficie directamente a los negocios. Más información y bases sobre la campaña: https://fedelhorce.es/sella-tu-sueno-campana-de-verano-2026/