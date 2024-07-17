Numerosas personas han acudido a presenciar la tradicional procesión del 16 de julio. La patrona, portada por hombres y mujeres vestidos de marengos, ha recorrido el casco antiguo de Alhaurín de la Torre acompañada de numerosos fieles

Como cada 16 de julio, el Barrio Viejo en particular y Alhaurín de la Torre en general han vivido con enorme devoción y fe la procesión de la Virgen del Carmen por las estrechas calles del casco histórico. Centenares de personas han llenado las calles y plazas por las que ha discurrido el cortejo, que se puso en marcha después de la santa misa celebrada en honor a la Virgen en la Iglesia de San Sebastián, predicada por el párroco Reinaldo Aguilera junto al diácono José Antonio Aguilar. El Coro Jabalcuza ha sido el encargado este año de cantar en la misma.

El alcalde, Joaquín Villanova; concejales de la Corporación Municipal; la presidenta de la Asociación de Vecinos Barrio Viejo Virgen del Carmen, María Teresa Santa; así como socios, cofradías, colectivos y asociaciones han participado de esta misa y de la posterior procesión, en la que no han faltado numerosos fieles tras la imagen.

El desfile ha contado con una nutrida representación de personas ataviadas de marengas, portando los enseres con los que cuenta la asociación, así como monaguillos y, por supuesto, el trono portado por numerosos hombres y mujeres que han llenado los varales. Dicho trono ha lucido bellísimo con todos los claveles blancos que el lunes recibió la imagen durante la ofrenda.

En la plaza del Conde, el grupo de Raíces y Horizonte ha interpretado una sevillana a la Virgen y, posteriormente, Solera también ha interpretado una canción en la calle Santa Teresa de Jesús. La Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús ha tocado marchas procesionales tras el trono.

En el recorrido se han vivido momentos de mucha emoción y belleza como algunas petaladas, el paso de la imagen por las estrechas calles del Barrio Viejo perfectamente engalanado o el encierro, en el que los portadores y portadoras han mecido magistralmente el trono al compás de la salve.

El alcalde ha demostrado su devoción a la Virgen del Carmen y ha asegurado que «hoy es un día muy bonito porque procesionamos a una imagen muy venerada», a la que nunca le faltan velas y flores en su altar durante todo el año. Villanova ha querido destacar el papel de la asociación por engrandecer cada año esta procesión con más enseres, más participantes y más entusiasmo.