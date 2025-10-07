Los pasajes del terror se han diseñado por tramos de edad (infantil y juvenil), y ofrece como novedad una convocatoria especial para niños y niñas con diversidad funcional

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado este lunes el programa de actividades correspondientes a Halloween 2025. Las fiestas, que cada año cuentan con más seguidores de todas las edades, se celebrarán los días 29, 30 y 31 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Juventud. La presentación ha corrido a cargo del alcalde, Joaquín Villanova, la concejala del Área, Iraya Villalba, junto con su equipo técnico y representantes de la Asociación Corresponsales Juveniles, colaboradora del evento.

Este año, el programa vuelve a contar con dos pasajes del terror bien diferenciados: por un lado, uno de carácter infantil y por otro lado, un pasaje para los jóvenes del municipio denominado ‘Darkbuster’. Como novedad, se incluye un pasaje infantil para los pequeños con diversidad funcional, que será el 30 de octubre en tres pases consecutivos: 16:00, 16:10 y 16:20 horas. Desde el Área de Juventud hacen hincapié en que se debe presentar la tarjeta acreditativa o el documento oficial similar.

En el caso de los pasajes infantiles, tendrán lugar tanto el jueves 30, de 16:30 a las 20:00 horas, como el viernes 31 de octubre de 16:30 a 19:00 horas en la Casa de la Juventud. Las entradas para dicha actividad tienen un precio de 2 € y se pueden adquirir desde ya en la Casa de la Juventud en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Cabe destacar, que los menores de 10 años deberán ir acompañados de un adulto. Además del pasaje de terror infantil, el 29 de octubre se contará con ’La caja encantada’, el teatro de los villanos de Disney y las entradas se podrán conseguir a través del código QR del cartel adjunto.

El pasaje del terror ‘Darkbuster’ hará que los jóvenes del municipio y todos los que lo deseen vivan un rato de miedo con muchas sorpresas desde las 21:00 horas de la noche de Halloween, es decir, el mismo día 31. El donativo para el pasaje es de 2 €. Este mismo evento coincidirá con ‘La Hoguera’, una fiesta para los jóvenes de entre 12 y 17 años en la que irán disfrazados con temática de Halloween. Por supuesto, con total ausencia de bebidas alcohólicas, al igual que en el resto de fiestas que organiza el Área de Juventud. Dicha celebración se desarrollará entre las 21:00 y las 00:30 horas. La entrada también tendrá un precio de 2 €. Todas las localidades, tanto para la fiesta de La Hoguera como el pasaje de terror, se pueden adquirir en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

Los Corresponsales Juveniles se van a encargar de dar vida a los personajes de terror y también son los responsables de organizar la fiesta de la Hoguera que contará con un DJ.

La concejala de Juventud ha animado a todos los jóvenes a disfrutar de las actividades programadas en una fiesta que cada día va a más y en la que participan muchas familias que disfrutan del ambiente. También hizo un llamamiento a acudir disfrazados y mimetizarse con un entorno que promete que será «terrorífico».