Presentada la nueva edición de este gran evento, que volverá a celebrarse en el Recinto Ferial con gran variedad de marcas, ‘stands’ de comida y hasta seis actuaciones de grupos de música en directo. Organiza: Concejalía de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento

Como cada mes de octubre vuelve a Alhaurín de la Torre una de sus celebraciones más exitosas de los últimos años: la Fiesta de la Cerveza, que sumará este año ya su cuarta edición. Será una vez más en el Recinto Ferial del viernes 17 al domingo 19. La Concejalía de Turismo y Fiestas que dirige Andrés García ha presentado la cita que, promete buena cerveza, música y diversión.

En ella se podrán encontrar numerosos puestos y barras de distintas marcas artesanales nacionales e internacionales, así como ‘stands’ y música en directo . Nuevamente no faltarán tampoco los ‘food trucks’ con comida variada.

El festival cuenta con un amplio horario para poder disfrutar: el viernes abrirá sus puertas a las 19.30 horas y hasta la noche. El sábado habrá sesión continua desde las doce del mediodía hasta la noche y el domingo su horario es de doce del mediodía a siete de la tarde.

Como siempre, la música juega un papel fundamental y no van a faltar los conciertos en directo con canciones de todos los tiempos y estilos. Así, el viernes actuarán los grupos Velacruz (19.00 horas) y Comando G (22.00 h). El sábado se han previsto hasta tres actuaciones: Papa’s Band a la una de la tarde; Zayas Cover Band a las seis y Los Lolipopers a las diez de la noche. El domingo será el turno de la banda Capitán Vinilo, que saldrá al escenario a las 15.00 horas.

Los responsables de la Concejalía de Fiestas y Turismo han realizado un llamamiento a la población a disfrutar de este evento que ha reunido a numerosas de personas en sus anteriores citas y que se consolida en el calendario festivo del municipio, recordando siempre «la prudencia necesaria en la ingesta de alcohol».