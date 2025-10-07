Presentada la nueva edición de este gran evento, que volverá a celebrarse en el Recinto Ferial con gran variedad de marcas, ‘stands’ de comida y hasta seis actuaciones de grupos de música en directo. Organiza: Concejalía de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento
Como cada mes de octubre vuelve a Alhaurín de la Torre una de sus celebraciones más exitosas de los últimos años: la Fiesta de la Cerveza, que sumará este año ya su cuarta edición. Será una vez más en el Recinto Ferial del viernes 17 al domingo 19. La Concejalía de Turismo y Fiestas que dirige Andrés García ha presentado la cita que, promete buena cerveza, música y diversión.
En ella se podrán encontrar numerosos puestos y barras de distintas marcas artesanales nacionales e internacionales, así como ‘stands’ y música en directo . Nuevamente no faltarán tampoco los ‘food trucks’ con comida variada.
El festival cuenta con un amplio horario para poder disfrutar: el viernes abrirá sus puertas a las 19.30 horas y hasta la noche. El sábado habrá sesión continua desde las doce del mediodía hasta la noche y el domingo su horario es de doce del mediodía a siete de la tarde.
Como siempre, la música juega un papel fundamental y no van a faltar los conciertos en directo con canciones de todos los tiempos y estilos. Así, el viernes actuarán los grupos Velacruz (19.00 horas) y Comando G (22.00 h). El sábado se han previsto hasta tres actuaciones: Papa’s Band a la una de la tarde; Zayas Cover Band a las seis y Los Lolipopers a las diez de la noche. El domingo será el turno de la banda Capitán Vinilo, que saldrá al escenario a las 15.00 horas.
Los responsables de la Concejalía de Fiestas y Turismo han realizado un llamamiento a la población a disfrutar de este evento que ha reunido a numerosas de personas en sus anteriores citas y que se consolida en el calendario festivo del municipio, recordando siempre «la prudencia necesaria en la ingesta de alcohol».
El edil delegado, Andrés García, ha subrayado el gran éxito de esta iniciativa en todas sus ediciones y ha recalcado el “gran ambiente” que se vive en el recinto, al tiempo que ha invitado a vecinos y visitantes a que acudan a disfrutar “con moderación” y ha agradecido el trabajo que realiza su área y todos los departamentos implicados en la organización.