Médicos y pediatras entregarán unos doscientos vales que los menores podrán canjear por libros. El objetivo es incentivar la lectura en edades tempranas y reforzar su papel como herramienta en el desarrollo educativo

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El Centro de Salud de Alhaurín de la Torre y la Biblioteca Municipal han unido esfuerzos para poner en marcha una iniciativa dirigida a fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes con motivo del Día del Libro, que se celebra el 23 de abril.

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Cultura, Manuel López, y de la técnica de la Biblioteca, Rocío Serrán, junto a los pediatras del centro de salud, quienes dieron a conocer los detalles de este proyecto.

La iniciativa consiste en la entrega, por parte de los profesionales sanitarios, de un vale canjeable por un libro que los menores podrán recoger posteriormente en la Biblioteca Municipal. En total, se prevé repartir alrededor de 200 vales. Con esta acción se busca incentivar la lectura desde edades tempranas y reforzar su papel como herramienta clave en el desarrollo educativo y personal.

Esta propuesta se enmarca dentro de la programación del Día del Libro y pone de manifiesto la colaboración entre los ámbitos sanitario y cultural en favor de la educación y el bienestar infantil.

El concejal de Cultura, Manuel López, destacó que el Centro de Salud lleva tres años desarrollando este proyecto, si bien esta es la primera edición que se realiza en coordinación con la Biblioteca Municipal. Asimismo, subrayó la importancia de impulsar iniciativas que fomenten la lectura desde la infancia.