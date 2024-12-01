El próximo 3 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las familias andaluzas realizarán una concentración simultánea en los centros educativos de toda la comunidad autónoma. A la hora de entrada a los colegios e institutos, vestirán de color azul, símbolo de unión y compromiso con el alumnado con necesidades especiales, para exigir a la Junta de Andalucía la garantía de sus derechos educativos.

Bajo el lema «No pueden ignorar los derechos de nuestras hijas e hijos», las familias expresarán su hartazgo ante lo que consideran una falta de recursos, atención y respuestas por parte de la administración educativa. «Estamos cansadas de excusas y vamos a luchar por nuestro alumnado, todas juntas, el próximo 3 de diciembre», manifiestan desde la organización de la protesta.

Reivindicaciones principales:

Incremento de recursos humanos y materiales en los centros educativos para garantizar la adecuada atención al alumnado con necesidades especiales. Cumplimiento efectivo de los derechos recogidos en la normativa educativa, asegurando una educación inclusiva y de calidad para todas y todos. Revisión y mejora de los programas de apoyo educativo, adaptados a las necesidades específicas del alumnado.

La concentración está abierta a toda la comunidad educativa y pretende ser una muestra de unidad para visibilizar la importancia de una educación inclusiva que no deje a nadie atrás. Las familias invitan a todas las personas sensibilizadas con esta causa a unirse a esta jornada, que promete teñir de azul los centros educativos andaluces en un grito común de justicia y dignidad.