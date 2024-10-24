Moisés Rodríguez, David Felipe Arranz y Guillermo Balmori, componentes del programa de TVE, ‘Secuencias en 24’ participarán en el coloquio, programado para el sábado 9 de septiembre a las 18:30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo

La Platea, el Centro Sociocultural y de Artes de Retamar-Capellanía, ya tiene nueva cita para sus habituales encuentros con personalidades de la cultura, la ciencia, la comunicación o la literatura en colaboración con el Área de Cultura que dirige Manuel López. Será el sábado, 9 de noviembre, desde las seis y media de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo.

En esta ocasión, el habitual coloquio que mantiene el periodista del 24 Horas de Televisión Española, Moisés Rodríguez, cuenta con el propio Rodríguez y el editor literario e investigador de cine, Guillermo Balmori; así como el periodista y escritor cinematográfico, David Felipe Arranz. Los tres conforman el plantel del programa de cine del Canal 24 Horas, ‘Secuencias en 24’ que se emite la noche de los viernes.

Juntos, ofrecerán al público asistente una charla abierta en la que repasarán las grandes películas del género de la comedia que han pasado a la historia del cine. Anécdotas, curiosidades e intrahistoria de grandes e inolvidables títulos que compartirán con el público, que al igual que en todas las charlas, podrán participar con preguntas a los tres especialistas en cine.

También habrá un puesto de venta de los libros publicados por los tres conjuntamente y de ellos por separado relacionados con el cine.

Una vez finalizado el encuentro se ofrecerá un copa de vino español por gentileza de Grupo Piérola.

Organizan: La Platea (Eme de Mar Gestión Cultural) y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

#alhaurindelatorrecalidaddevida