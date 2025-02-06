Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



McDonald’s busca personal en Alhaurín de la Torre con contrato indefinido

McDonald ‘s Alhaurín Ronda ofrece oportunidades de empleo para quienes deseen integrarse en un ambiente dinámico y de trabajo en equipo. No se requiere experiencia previa, pero sí ganas de trabajar, empatía y disponibilidad total. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, flexibilidad horaria, formación a cargo de la empresa y posibilidades de promoción interna. Una excelente oportunidad para quienes buscan su primer empleo o compatibilizar el trabajo con otras actividades.

Oferta de empleo encontrada en el portal oficial de McDonald’s

Url para visitar la oferta de empleo: https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/113447973/4590

OcasionPlus busca comercial de vehículos en Alhaurín el Grande con contrato indefinido y altos incentivos

La empresa líder en compra y venta de coches, OcasionPlus, busca un/a comercial de vehículos en Alhaurín el Grande. Se requiere experiencia mínima de un año en ventas, orientación a objetivos, habilidades comerciales y carnet de conducir. Las funciones incluyen atención al cliente en tienda, asesoramiento en la compra de vehículos, gestión de ventas y seguimiento de clientes. Se ofrece contrato indefinido, un plan de carrera con posibilidades de crecimiento y un atractivo sistema de incentivos basado en resultados, con un salario que puede alcanzar los 110.000 € brutos anuales. Una excelente oportunidad para profesionales del sector comercial con ambición y ganas de crecer en la industria automotriz.

Oferta de empleo encontrada en Infojobs

Url para visitar la oferta de empleo

https://www.infojobs.net/alhaurin-el-grande/comercial-vehiculos-alhaurin-grande/of-i11a79d343645c1acef45d4a8a4f079

Se busca técnico en planta externa para fibra óptica en Málaga y la Costa del Sol

Empresa líder en telecomunicaciones busca Técnicos en Planta Externa para trabajos de fibra óptica en Málaga y la Costa del Sol. Se requieren especialistas en empalmes, fusiones, tendido y mantenimiento de cables, con al menos un año de experiencia en el sector. Es imprescindible conocimiento en herramientas como fusionadoras, OTDR y medidores de potencia, además de capacidad para trabajar en alturas y espacios reducidos. Se ofrece un salario competitivo de 1.450 a 2.000 euros mensuales, incentivos, prestaciones de ley, formación en nuevas tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo en el sector de las telecomunicaciones.

Oferta encontrada en el área de empleo de Tablón de Anuncios

Url para visitar la oferta de empleo https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-produccion-taller-fabricacion/tecnico_planta_externa-5152459.htm

Unavets busca veterinario/a en Alhaurín de la Torre con contrato indefinido

La empresa unavets busca un/a veterinario/a para trabajar en una residencia canina en Alhaurín de la Torre, donde el bienestar animal y el buen ambiente laboral son prioritarios. Se requiere Licenciatura o Grado en Veterinaria, experiencia en clínica de pequeños animales y al menos tres años en cirugías de esterilización, medicina preventiva e interna. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes (9:00 a 17:00), salario según experiencia y seguro médico privado pagado por la empresa. Una excelente oportunidad para profesionales con vocación y experiencia en el cuidado de animales.

Oferta de empleo encontrada en Linkedin

Url para visitar la oferta de empleo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4139859653/

Oportunidad laboral en Alhaurín de la Torre: Fundación Adecco busca personal para restaurante

Fundación Adecco busca camareros/as, cocineros/as y ayudantes de sala y cocina para la próxima apertura de una reconocida cadena de restaurantes en Alhaurín de la Torre. Se requieren personas resolutivas, con actitud positiva, don de gentes y experiencia en hostelería, además de disponibilidad para trabajar en horario partido. La oferta está dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social, como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y mayores de 45 años en desempleo de larga duración. Se ofrece contrato estable, jornada completa y formación a cargo de la empresa. Una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad en el sector de la restauración.

Oferta de empleo encontrada en Adecco

Url para visitar la oferta de empleo:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/personal-para-apertura-nueva-de-restaurante?ID=8073256C8F30EB7A78D67F92E241CB21