La consulta presencial de Deshabito al Tabaco, con la que cuenta desde hace más de una década el servicio de Neumología de este centro sanitario, incorpora una atención telefónica para el seguimiento y acompañamiento de los usuarios de este programa

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria atiende cada año a través de la consulta de Deshabito al Tabaco a más de 1.700 personas. Esta actividad, con la que cuenta el servicio de Neumología de este centro sanitario desde hace más de una década para ayudar tanto a pacientes como a profesionales a dejar de fumar, ha puesto en marcha- además de la atención presencial- una consulta telefónica, a través de la cual se contacta con los usuarios que se encuentran en el programa de Deshabito al Tabaco, para realizarles un seguimiento y acompañamiento a lo largo del proceso, además de resolver sus dudas.

Por su parte, el especialista del servicio de Neumología del Hospital Clínico de Málaga, Álvaro Martínez, ha destacado la utilidad de esta nueva consulta virtual o telefónica “que se añade a la actividad asistencial de la consulta física, y que sirve fundamentalmente para seguir y apoyar a los pacientes en momentos de debilidad y evitar con ello posibles recaídas”. Martínez recuerda la importancia de la “implicación y la motivación no solo por parte del personal facultativo, sino de todos los profesionales del hospital para ayudar a las personas a abandonar este hábito tan nocivo, ya que se trata de una enfermedad ya reconocida como tal por la OMS, que se relaciona con las principales causas de mortalidad a nivel mundial: cardiovascular, cáncer, EPOC, y por tanto, requiere de la actuación dedicada y dirigida para concienciar en la necesidad de los cambios de rutina”.

Asimismo, cabe resaltar que a esta consulta de Deshabito al Tabaco son derivados pacientes procedentes de otras consultas a nivel hospitalario como son los de enfermedades vasculares, cardiacas y oncológicas para que entren en este programa y facilitarles de este modo el abandono del consumo.

Además, los responsables de esta consulta han coincidido en destacar como les están llegando las nuevas tendencias de consumo como el cigarrillo electrónico y los vapeadores, iguales de nocivos que el cigarrillo convencional porque aunque algunos de ellos no contienen nicotina, invitan del mismo modo al hábito de fumar , sobre todo en los más jóvenes.

El Hospital Clínico Universitario de Málaga se suma un año más a la campaña de concienciación para abandonar el consumo de tabaco a través de varias iniciativas por parte del servicio de Neumología, que participa en sesiones informativas junto a otros profesionales del centro y la asociación ALERMA

Asimismo, cabe recordar que se llevan a cabo sesiones formativas con distintas unidades y servicios, como son cardiología, urología, otorrinolaringología, así como angiología y cirugía vascular para la captación de pacientes durante su estancia en el centro, para ofertarles tratamiento y seguimiento para que puedan dejar de fumar.

Hoy es el día mundial contra esta enfermedad declarada por la OMS, y anoche la fachada principal del Hospital Clínico lució en tonos anaranjados como símbolo de compromiso en esta campaña, apoyando a pacientes, profesionales y familiares en el abandono de este nocivo hábito para la salud de nuestra comunidad.