Gran jornada de sábado con una misa rociera en la parroquia, un desfile por el Barrio Viejo, la visita a las casas hermandad de las cofradías y el sesteo en el Parque Municipal

MÁS INFORMACIÓN:

Alhaurín de la Torre se ha volcado este sábado con el Grupo Parroquial del Rocío en su misa de romeros y salida hacia los caminos que le llevarán a la aldea del Rocío en Almonte (Huelva) para la Romería de Pentecostés.

La mañana ha sido multitudinaria y repleta de emociones y momentos festivos en el transcurso de los numerosos actos que se han desarrollado.

A las once comenzaba en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción la misa de romeros oficiada por el sacerdote y director espiritual del grupo, Pepe Planas. La música, que no podía faltar en una eucaristía como esta, la ha puesto el Coro del Grupo Parroquial del Rocío, y durante la misa se ha bendecido el romero que va a acompañar a los peregrinos así como las medallas corporativas que se les ha impuesto a los nuevos hermanos.

En esta misa, y en el resto de actos, ha estado presente el presidente de la entidad, Nacho Guillén, junto al alcalde del municipio, Joaquín Villanova; así como ediles de la Corporación Municipal; y representantes de cofradías y asociaciones de la localidad.

Tras la misa ha llegado el momento del encuentro, por segundo año consecutivo, con la Hermandad del Rocío de Torremolinos, que ha llegado a Alhaurín de la Torre tras su salida desde el municipio vecino. El simpecado de Torremolinos ha hecho entrada en la Plaza de la Iglesia en su carreta tirada por bueyes en una imagen inédita hasta ahora en la localidad y ha sido recibido por los romeros alhaurinos.

Juntos han llevado a cabo el rezo del Ángelus y tras los correspondientes vivas se ha iniciado el camino que ha recorrido numerosas calles del casco histórico alhaurino como algunas de la más estrechas vías del Barrio Viejo.

El banderín y el guión del Grupo Parroquial del Rocío ha desfilado ante el simpecado de Torremolinos en un discurrir en el que no ha faltado el cante del coro rociero de Alhaurín de la Torre, antiguos integrantes del Coro San Isidro Labrador de Churriana o las sevillanas de Remedios Martín, pregonera de este 2025, junto a Mónica Arias y la guitarra de Diego Soto.

Asimismo se han realizado petaladas y tanto los Verdes como los Moraos los han recibido a las puertas de sus Casas Hermandad con júbilo y vítores con sendos altares.

Al filo de la una y media de la tarde han llegado hasta el Parque Municipal para un sesteo entre ambas corporaciones antes de continuar con su camino hacia su encuentro con la Reina de las Marismas, algo que se producirá la tarde del próximo jueves.

El presidente del Grupo Parroquial del Rocío no ha podido ocultar su satisfacción y emoción por vivir momentos así en el inicio de su partida y ha agradecido a todos los que de una forma u otra han contribuido a hacer de la jornada un día inolvidable. Guillén ha pedido a la Virgen del Rocío realizar un buen camino «lleno de fe y esperanza» y pidiendo «mucha salud y paz para todos».

El regidor alhaurino ha querido expresar su gratitud a todos los rocieros por hacer de Alhaurín de la Torre un lugar lleno de fe y de alegría pidiéndoles que vuelvan «bien» para celebrar nuestra Romería de San Juan solo unos días después de su llegada desde El Rocío, el fin de semana del 14 y 15 de junio.