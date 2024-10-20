Se prevé alcanzar los niveles de vacunación de la anterior campaña, durante la cual, en la provincia de Málaga, se inmunizó a un total de 9.893 bebés, llegando a una cobertura del 91,5%

En 2023 se evitaron unas 2.000 hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de 6 meses en Andalucía

El pasado 23 de septiembre la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía inició la campaña de prevención de la bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial 2024-2025. Desde entonces han sido inmunizados en Málaga un total de 5.193 lactantes. De ellos, 4.509 son bebés nacidos antes de la temporada de vacunación, es decir, entre 1 abril y 30 de septiembre. El resto se divide entre los 357 nacidos desde 1 octubre, los 237 prematuros de menos de 35 semanas, y los 90 bebés de alto riesgo de menos de 24 meses.

El VRS es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes, lo que ocasiona numerosas visitas a urgencias y atención primaria, así como ingresos en el hospital todos los años. En esta campaña se espera inmunizar hasta 60.000 niños de toda Andalucía, para lo cual se ha destinado un presupuesto total de 15,8 millones de euros.

Durante esta campaña 2024-2025 se espera conseguir los niveles de vacunación de la anterior campaña, durante la cual en la provincia de Málaga se inmunizó a 9.893 menores de seis meses, alcanzando una cobertura del 91,5%.

En esta campaña se están inmunizando a los menores nacidos desde el 1 de abril de 2024 en sus centros de salud correspondientes, y los lactantes que vayan naciendo desde el 23 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2025 reciben la dosis en el paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta.

Además, se administrará en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses.

Con esta inmunización se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus, una afección respiratoria que se produce, sobre todo, durante el otoño y el invierno. En este sentido, ha recomendado a todos los padres con niños menores de seis meses que acepten la invitación para la inmunización frente al VRS.

Esta es la segunda vez que Andalucía realiza una campaña de inmunización frente al VRS. En la 2023-2024 recibieron el medicamento más del 93% de todos los niños nacidos entre el 1 de abril 2023 y el 31 marzo de 2024. Los que se pusieron la vacuna tuvieron un 80% menos de ingresos en el hospital por bronquiolitis por VRS que los que no la recibieron y se estima que se evitaron unas 2.000 hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de 6 meses en Andalucía gracias a esta campaña de inmunización.