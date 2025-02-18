Alhaurín de la Torre cuenta con un nuevo aliado para potenciar la imagen y visibilidad de sus negocios. Se trata de Moraga Estudio, una productora audiovisual con una propuesta fresca y original para ayudar a las empresas locales a destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Detrás de este proyecto se encuentra Fernando Monteleone, emprendedor y director de cine que, si bien no nació en Alhaurín de la Torre, lleva 23 años en el municipio, donde creció y estudió, sintiendo este lugar como su verdadero hogar. Con una trayectoria consolidada en el sector audiovisual, Monteleone ha trabajado en diversas iniciativas para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el Área de Cultura y Torrevisión, demostrando su compromiso con la promoción y difusión del talento local.

Moraga Estudio no es solo una productora, es una apuesta por la innovación en la comunicación empresarial. Su equipo ofrece soluciones audiovisuales que van desde la creación de contenido para redes sociales hasta la producción de anuncios y vídeos corporativos diseñados para mejorar la imagen de marca y el posicionamiento de las empresas del municipio.

El talento de Fernando Monteleone ha sido reconocido a nivel nacional, siendo seleccionado en el Festival de Cine de Málaga 2024 con su cortometraje Mil Yardas, una obra que en 2025 será proyectada en Alhaurín de la Torre, consolidando aún más su vínculo con su ciudad adoptiva. Además, es el creador del podcast «Hasta el Amanecer», un espacio donde han participado numerosos emprendedores del mundo de la cultura, el cine y el teatro, destacando siempre a jóvenes talentos del municipio.

Con su experiencia y creatividad, Moraga Estudio se presenta como la opción ideal para cualquier pyme o negocio que quiera diferenciarse a través de contenido audiovisual de alta calidad. Una oportunidad única para que las empresas de Alhaurín de la Torre refuercen su presencia y se posicionen como referentes en el mercado local.

Para más información sobre sus servicios, puedes visitar su página web: moragaestudio.es