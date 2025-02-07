VisualTime es un software de gestión del tiempo que permite hacer el control horario en tiempo real del personal de manera automatizada, liberando a RRHH de esta complicada tarea para que tengan más tiempo para otras de igual importancia.

VisualTime es un software líder en gestión de personal, diseñado para empresas que buscan optimizar sus operaciones. Es ideal para profesionales y gerentes de recursos humanos, ya que ofrece programación avanzada, seguimiento de asistencia en tiempo real y herramientas analíticas integrales que lo distinguen de otras soluciones.

A continuación, se explican sus características, funciones y ventajas más importantes de este software de gestión del tiempo en el trabajo.

Descripción del software de gestión VisualTime

Con VisualTime se puede gestionar el tiempo del equipo en un solo lugar y optimizar los recursos. Igualmente, se olvidan las tareas manuales y se dedica la mayor parte del tiempo a las actividades que realmente importan y generan valor para la organización. Las principales funcionalidades que proporciona la herramienta para la gestión del tiempo son:

Control horario

Gestor de vacaciones

Flexibilidad horaria

Organizador de turnos

Control de teletrabajo

Portal del empleado

Productividad

Además, VisualTime está disponible como una solución local o basada en la nube, con requisitos de infraestructura que escalan según el tamaño de la implementación. Incluye módulos básicos para administración de pólizas, facturación, gestión de reclamos, informes y análisis. Esta solución tiene como objetivo impulsar la eficiencia a través de la automatización de procesos y la conectividad.

VisualTime cuenta con aplicaciones de escritorio, web y móviles para Windows, Mac, iOS y Android. También está certificado por SOC 2 para seguridad, con control de acceso basado en roles, transferencia y almacenamiento de datos encriptados, y cumplimiento de regulaciones como HIPAA y PCI DSS.

¿Cuáles son las principales características de VisualTime?

Control de horario con Visualtime

VisualTime es una herramienta que simplifica el registro de la jornada laboral, permitiendo a las empresas cumplir con las normativas de manera eficiente. Este software registra cada jornada de manera manual o biométrica y promueve la autogestión al permitir a los empleados gestionar sus fichas y solicitudes. Por ejemplo:

Asegura el cumplimiento normativo y se adapta a las necesidades de cada trabajador personalizando calendarios.

Ofrece datos precisos sobre el tiempo de trabajo que efectivamente emplea cada trabajador y genera informes automáticos, facilitando el control y la optimización del tiempo de trabajo.

Gestión de turnos

VisualTime simplifica la organización de turnos con plantillas personalizables o estándar, permitiendo ajustes sencillos. Los gerentes pueden personalizar vistas del calendario y recibir alertas de conflictos, facilitando la planificación. Por ejemplo:

Los empleados pueden consultar sus turnos en la app, garantizando la honestidad

El sistema permite planificar a corto o largo plazo y asignar turnos individuales o grupales.

Facilita la creación, modificación y eliminación de turnos en cuestión de segundos.

La centralización en una plataforma reduce errores y ausencias inesperadas.

Permite la gestión de turnos rotativos automáticamente.

Gestión de vacaciones

El software de control de presencia permite a los empleados pedir permisos y ausencias fácilmente. También promueve la autogestión y el personal puede ver la planificación, además de pedir días libres con solamente ingresar a la plataforma. Asimismo, esta herramienta ofrece estos beneficios:

El software facilita a los gerentes la gestión de solicitudes, reduciendo la carga laboral de Recursos Humanos.

Gestiona bajas y permisos.

El acceso a la información es transparente y la app permite conocer el estado de las solicitudes en directo.

La gestión de vacaciones trabaja en conjunto con el control de horario y la gestión de turnos.

Otras funciones y módulos clave de VisualTime

VisualTime incluye los módulos básicos necesarios para gestionar todo el ciclo de vida del producto de un comercio, tal como los seguros:

Administración de pólizas: calificación, cotización, emisión, endosos, renovaciones

calificación, cotización, emisión, endosos, renovaciones Facturación : procesamiento de pagos, cuentas por cobrar, cobros

: procesamiento de pagos, cuentas por cobrar, cobros Reclamaciones: investigación, estimación, adjudicación, litigio

investigación, estimación, adjudicación, litigio Gestión de comisiones: seguimiento y pago de compensaciones

seguimiento y pago de compensaciones Gestión de reaseguros: contratos, seguimiento, análisis, facturación

contratos, seguimiento, análisis, facturación Informes y análisis: informes personalizados, paneles de control para obtener información útil

Cuenta con soporte preconfigurado para productos de seguros de propiedad, accidentes, vida y salud. La solución se centra en la flexibilidad para respaldar la configuración del producto y flujos de trabajo optimizados. VisualTime se integra con soluciones como motores de cálculo de pautas, almacenes de datos, sistemas de pago y más a través de API y webhooks.

En comparación con otros sistemas de administración de políticas heredados, VisualTime se destaca por su arquitectura nativa de la nube y API-first que acelera la integración y la innovación para las aseguradoras.

VisualTime es más que solamente una herramienta para controlar el horario de personal, también cuenta con módulos especiales para empresas como aseguradoras y más. Si se implementa en el entorno empresarial, las ventajas que ofrece serán significativas a la hora de gestionar los recursos necesarios para cada actividad.