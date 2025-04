La reparación persianas Murcia es un trabajo muy demandado, de manera que hay empresas como Persianistas Sánchez, las cuales ofrecen todo tipo de servicios alrededor de estos accesorios del hogar. Por sus características (peso, tamaño, sufren las inclemencias del tiempo, etc.), son propensas a estropearse, más cuando ya tienen unos años a sus espaldas.

Cambio de cuerda de persiana

Entre los servicios más demandados está el de cambiar cuerda persiana. La mayoría de las persianas siguen siendo manuales, de las que se suben con una cinta que se desgasta con el tiempo.

Empieza deshilachándose, para a continuación partirse si no se cambia. Sustituirla no es sencillo, de manera que si no tenemos experiencia es mejor dejarle este trabajo a un profesional.

Arreglos de persianas atascadas o descolgadas

Otra intervención que hacen mucho en empresas como Multiservicios Express es la de arreglar las persianas atascadas o descolgadas, quizá las averías más comunes en los hogares.

Cuando se atoran, el motivo está en que una de las lamas de la persiana se ha deformado o se ha salido de su sitio. Eso suele llevar a que se descuelguen, cuando los habitantes de la vivienda intentan solucionar el problema moviendo la persiana de forma brusca hacia arriba.

En este caso, lo que ocurre es que uno de los ejes de la persiana se sale de su lugar, por lo que esta se descuelga y se ve más alta de un lado que de otro.

Se modernizan y cambian persianas

Dentro del arreglo persianas en Murcia hay otras intervenciones. Ahora, muchas de ellas tienen que ver con la modernización de las persianas, lo que quiere decir que se les coloca un motor para que suban y bajen con un botón.

Aquí, incluso es posible automatizarlas y domotizarlas, por lo que funcionan con la voz mediante el uso de altavoces inteligentes como Alexa de Amazon.

También se solucionan averías de esta clase de persianas y se cambian las antiguas por unas nuevas, más resistentes, construidas para aislar del ruido, de las temperaturas y mucho más livianas (menos peso conlleva que se rompan con una menor frecuencia).

Servicio de urgencias para arreglo de persianas

Las empresas de arreglo de persianas también acuden a hacer intervenciones de urgencia. Pueden ir a cualquier lugar, aunque lo cierto es que en los hogares no suelen darse situaciones que requieran la visita de un especialista de forma inmediata.

Los que sí llaman de urgencia son los locales, tiendas, empresas o comunidades de vecinos, que necesitan una solución rápida. Un ejemplo lo tenemos en las persianas metálicas que muchos negocios tienen en su entrada, a modo de protección contra los ladrones y los actos vandálicos.

Si cuando van a abrir la persiana no sube, es imposible acceder al interior de la tienda, consulta, etc. Eso no puede dilatarse en el tiempo, pues perderían los clientes de todo ese día y aquí es donde entran los especialistas que acuden enseguida a cualquier hora con el fin de dar una solución, aunque sea temporal.