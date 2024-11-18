Este quinteto de instrumentos de metal ofrecerá un concierto en la ermita de la barriada a partir de las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, en el marco de este programa de dinamización vecinal que organiza el Área de Participación Ciudadana

La segunda edición de Vecinalh, el programa de dinamización de las barriadas y urbanizaciones que organiza el Área de Participación Ciudadana que dirige el edil Andrés García, continúa el próximo jueves, 21 de noviembre, con un concierto del quinteto de metales Brassarquía en la Ermita de Santa Amalia. La cita es a las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Precisamente, en esta misma ermita, el pasado año también actuó el grupo Brassarquía con un éxito rotundo y la felicitación de los vecinos de la barriada. Brassarquía está formada por cinco jóvenes, entre ellos el director de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, Alfonso Ortega, que apuesta por la trasmisión de obras originales para viento metal, otras obras de la música occidental y nuevas composiciones, dando a conocer el amplio trabajo compositivo dedicado a esta familia instrumental.

El grupo está compuesto por Alfonso Ortega en el trombón, David Ruiz en la tuba, Lorena Fernández en la trompa y Salvador García y José David Guillén a la trompeta. Vecinalh persigue fomentar, promover e incentivar la cultura y la participación ciudadana en todos los barrios y urbanizaciones del municipio. En esta segunda edición ya se ha podido disfrutar de un concierto de gospel en la Parroquia de San Sebastián y un taller de huertum en la barriada de Mestanza.