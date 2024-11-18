El viaje por Europa lo obtuvo la vecina Ana Díaz en Loterías Mayte. También se han repartido tres tarjetas de regalo, valoradas en 100 euros cada uno, en otros tantos establecimientos de Alhaurín de la Torre

Esta mañana se ha procedido a la entrega los premios de la campaña comercial del pasado verano, organizada por Fedelhorce, con la colaboración del Área de Comercio y los negocios colaboradores. La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y el presidente de la asociación Centro Comercial Abierto (CCA) y miembro de la patronal de ámbito comarcal, Antonio Vázquez Olmedo, han sido los encargados de otorgar los obsequios a las personas ganadoras.

Esta iniciativa, denominada ‘Ola de premios’, tenía la finalidad de estimular las compras en los negocios adheridos, y en las pequeñas y medianas empresas locales en general. La campaña comenzó el 1 de julio y finalizó el 30 de septiembre. Los clientes que participaron haciendo sus compras en los establecimientos adheridos durante ese tiempo han podido optar a tarjetas de regalo por valor de 100 € y al premio principal que se trataba de un viaje por Europa de tres días valorado en 400 €.

El viaje por Europa lo ha conseguido la vecina alhaurina, Ana Díaz, en Lotería Mayte. Además, se han repartido tres tarjetas de 100 euros en el propio despacho de apuestas, Todo Hombre Sport y en Conessfit.

La concejala de Comercio ha elogiado la excelente acogida de la promoción veraniega y también ha puesto en valor el trabajo que realiza la patronal comarcal de empresarios del Guadalhorce, a la que ha calificado como una asociación “muy dinámica” en el frente común que comparte con su Concejalía el objetivo de apoyar e impulsar el comercio local. Por último, Martínez ha avanzado que pronto se presentará la campaña de Navidad.