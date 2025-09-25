Málaga se convierte hoy en la capital del cómic, la animación y la cultura pop con la apertura oficial del San Diego Comic Con Málaga 2025, un evento que reunirá durante varios días a miles de aficionados y profesionales del sector en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura este esperado encuentro que traerá a Málaga a reconocidos autores de cómic, ilustradores internacionales, estudios de animación, editoriales y empresas del entretenimiento. La cita ofrecerá presentaciones exclusivas, conferencias, estrenos, concursos de cosplay, zonas de firmas y una completa programación para todos los públicos.

Sigue aquí en directo, a través del canal oficial de YouTube de la Junta de Andalucía, el arranque de uno de los grandes eventos culturales y de ocio del año en la capital malagueña.

👉 🔴 DIRECTO | Inauguración del encuentro San Diego Comic Con Málaga 2025