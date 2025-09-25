La cita ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ y ha reunido a las bibliotecarias de Alhaurín de la Torre, Ardales y Archidona, quienes han resaltado el papel de estas instalaciones para la cultura y el desarrollo de los pueblos

Este jueves se ha celebrado en la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ la apertura de la edición de otoño del VIII ciclo ‘El MAE se mueve’ que organiza el Museo Andaluz de la Educación y el Área de Cultura.

La cita ha reunido a un buen número de personas en la Sala María Moliner del recinto para presenciar y participar en el coloquio ‘La importancia de las biblioteca rurales’ dentro del lema que está siguiendo este octavo ciclo que es ‘La cultura hace sociedad’.

Entre los presentes ha estado el concejal de Cultura de Archidona, Pablo Garrido. El encuentro ha constado de un coloquio, moderado por la directora de la Biblioteca Municipal, Rocío Serrán, en el que han participado las bibliotecarias de Ardales y Archidona, Joaquina Durán y Soledad Nuevo, respectivamente.

En el mismo se ha resaltado la importancia que han tenido en nuestra sociedad, en su progreso y desarrollo las bibliotecas en el medio rural para los ciudadanos, así como analizar cómo han ido cambiando las sociedades gracias a la presencia de estos centros culturales.

El gerente del MAE, José Antonio Mañas, se ha encargado de abrir el coloquio y de dar la bienvenida a las nuevas citas de ‘El MAE se mueve’ confirmando un «programa muy ambicioso para este curso» y dando las gracias a todas las personas que visitan el Museo y las actividades que se realizan desde el mismo.

Asimismo ha destacado el papel «vital» de las bibliotecas en la cohesión e integración de los pueblos y en formar culturalmente a sus habitantes para hacerles crecer, también, académicamente.

Las ponentes han destacado su papel en las bibliotecas y el trato cercano y «casi familiar» con los usuarios y usuarias de estos centro culturales que suponen la primera toma de contacto con la cultura y la literatura para muchos de ellos. Ambas han resaltado la cada vez mayor afluencia de personas a las bibliotecas y su «voracidad literaria», lo que viene a suponer «una mejora de la sociedad actual».