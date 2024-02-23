Las personas que tengan esta obligación tributaria recibirán en sus domicilios la autoliquidación para que acudan a alguna de las sucursales bancarias colaboradoras

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre acaba de abrir el plazo para el abono de la tasa de Cementerio correspondiente al bienio 2023/2024 para todas aquellas personas que tengan esa obligación tributaria. Es el Patronato de Recaudación la entidad que asume el cobro y, para ello, los contribuyentes con obligación de pago recibirán en sus domicilios la autoliquidación para abonar en cualquiera de las sucursales bancarias que se detallan en dicho documento.

No obstante, también pueden solicitarse en las oficinas del Parque Cementerio Virgen del Carmen, situadas junto a la capilla, en el horario de atención al público que es de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es