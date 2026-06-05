Alhaurín de la Torre acoge del 26 al 30 de agosto la 20ª edición, que apuesta de nuevo por la comedia, el musical y el género infantil con un total de cinco obras a cargo de la compañía local Blacksheep Producciones. El precio es de 8 € por función y 35 € por el bono completo

El Portón del Teatro, la gran cita del verano de Alhaurín de la Torre con las artes escénicas, cumple este año su edición número 20, y lo hace con una programación variada y enfocada a todos los públicos. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Grandes Eventos, Andrés García, han presentado el cartel, las obras y las fechas junto al equipo del Portón y los responsables de Blacksheep Producciones, la compañía local que se encargará de las representaciones.

Serán un total de cinco funciones, con predominio nuevamente del humor, el musical y el teatro infantil. “Hemos sondeado al público en estos años y sabemos que la gente quiere venir al teatro a disfrutar, a reírse y a pasárselo bien”, ha explicado David Suárez, de Blacksheep. Serán un total de cinco funciones, del 26 al 30 de agosto, entre las que se incluyen comedias de enredo, tributos de clásicos como ‘El rey león’ y adaptaciones de éxitos recientes como ‘Las guerreras K-Pop’.

Concretamente, la programación es la siguiente:

‘Por culpa de la P…’ (comedia +16)

26/08/2026

“Una famosa presentadora de un programa de televisión está tranquila en su casa, cuando recibe la llegada de su productor habitual y confidente. Pero no viene solo, lo acompaña Logan, un ex concursante que ha secuestrado a su productor y busca venganza por un fallo injusto del programa. Una desternillante comedia donde la fama, el poder, la ambición y la ambigüedad de las situaciones está servida”.

‘El Rey de la Selva’ (familiar TP)

27/08/2026

“Todo es paz y tranquilidad en la sabana, donde el sol calienta y los animales viven en armonía con su soberano. Pero el hermano del rey tiene planes ocultos para acabar con ese legado. Tendrán que luchar y recordar quienes son para que todo vuelva a girar en el ciclo de la vida”.

‘Tik-Toc’ (comedia +16)

28/08/2026

“¿Quién no ha tenido alguna manía de vez en cuando? Quizás comprobar las cosas tres veces, o limpiar sobre lo que ya está limpio, o no pisar las baldosas oscuras de la calle… El problema llega cuando las manías rigen tu existencia y te impiden llevar una vida normal. Nuestros personajes se enfrentan a una nueva terapia de choque para enfrentarse a sus miedos”.

‘K-Pop Hunt’ (familiar TP)

29/08/2026

“Desde tiempos ancestrales nuestro mundo ha sido protegido de demonios que acechan terminar con nuestra paz. A lo largo de todos estos años el poder de la música ha sido traspasado de generación en generación para que prevalezca el orden. Tres cazadoras se enfrentan al mayor enemigo que ha tenido la tierra”.

‘Confusa Identidad’ (comedia +16)

30/08/2026

“Manuela, una mujer elegante, respetada, segura de sí misma, casada con Francisco, un político en plena campaña… Recibe una de las peores noticias que puede recibir en su vida. Los resultados de unas pruebas médicas de las cuales estaba pendiente han diagnosticado una enfermedad En ese momento toma la decisión de contárselo a su marido, el enredo llega cuando tiene que explicar que esa enfermedad es pura y exclusivamente de hombres, y que antes de casarse con Francisco ella no se llamaba Manuela”.

El precio es de 8 euros por cada obra, con la posibilidad de adquirir un abono completo para asistir a las cinco representaciones por 35 euros. Ya están a la venta en las propias oficinas de la Finca Municipal El Portón y también por internet a través del portal www.mientrada.net .

El concejal de El Portón, Andrés García, ha animado a los vecinos y a los amantes del teatro a que acudan a disfrutar otro año más de esta cita, y ha remarcado la importancia de acercar las artes escénicas y la cultura en general al público con precios “asequibles” como estos. El edil también ha felicitado a la compañía Blacksheep por su trabajo y por estar siempre dispuesta a colaborar con los diferentes eventos que se organizan desde el Consistorio.