El Atlético Alhaurín puso el broche de oro a la temporada 2025-2026 con una emotiva fiesta celebrada el pasado viernes en el Estadio Municipal El Pinar, donde se reunieron directivos, entrenadores, jugadores, familiares y representantes institucionales para hacer balance de un año marcado por el crecimiento deportivo y social de la entidad.

El acto, conducido por Federico de Palma, «Fede» nuestro Speaker favorito, sirvió para reconocer el trabajo realizado por todas las personas que forman parte del club, desde los técnicos y la junta directiva hasta las familias y los propios futbolistas, auténticos protagonistas del proyecto.

El presidente del Atlético Alhaurín, Paco Sierras, destacó durante su intervención la importancia de la formación de base como eje fundamental del club. “Es importante formar desde abajo para que cuando los niños vayan creciendo, esa mejoría sea notable”, señaló.

Un crecimiento constante desde su fundación

Fundado en 2022, el Atlético Alhaurín continúa consolidando su estructura deportiva temporada tras temporada. Si en sus inicios contaba únicamente con dos equipos, en la campaña recién finalizada ha alcanzado las nueve categorías, con representación en Baby, Prebenjamín B, Alevín A, Alevín B, Alevín C, Alevín D, Infantil, Cadete y Juvenil.

La evolución del club refleja el interés creciente de las familias por un proyecto centrado en la formación deportiva y humana de los jóvenes futbolistas del municipio.

Reconocimientos y homenajes

Durante la gala, a la que asistió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Sergio Cortés, se rindió homenaje a varias personas por su colaboración y apoyo a la entidad.

Los reconocimientos fueron para Juan Fernández Solís, Antonio Cruz, Francisco Jesús Hermoso Ortiz, José María Ezquerra Escalona, Alberto Álvarez y Oliver Rodríguez, quienes recibieron el agradecimiento público del club por su implicación en el desarrollo del proyecto.

El Prebenjamín hace historia

Uno de los momentos más destacados de la celebración llegó con el reconocimiento especial al equipo Prebenjamín, que ha firmado una temporada para el recuerdo al proclamarse campeón de liga y lograr el ascenso a Tercera Prebenjamín.

Este éxito supone además el primer título oficial de la historia del Atlético Alhaurín desde su creación, un hito que refuerza la trayectoria ascendente de la entidad.

El club también quiso felicitar a los entrenadores Paco Sierras, José Luis Acosta, Chakib Zegdhana y Julián Castellón, así como a todos los integrantes de la plantilla campeona.

Además, Pablo Castro recibió el trofeo que lo acredita como portero menos goleado de su categoría, poniendo el broche individual a una temporada llena de éxitos para el conjunto prebenjamín.

Con esta fiesta de clausura, el Atlético Alhaurín despide una campaña que quedará marcada por el crecimiento del club, la consolidación de su cantera y la consecución de los primeros grandes logros deportivos de su corta pero prometedora historia.