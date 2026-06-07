La procesión ha hecho parada en cada uno de los ocho altares que se han montado este año a lo largo del recorrido, en el que también han participado, como es tradición, los niños y niñas ataviados con sus trajes de primera comunión y la Banda Municipal de Música

Alhaurín de la Torre ha vivido este domingo, un año más, la festividad del Corpus Christi que litúrgicamente representa la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo y la presencia del mismo en el Santísimo Sacramento. Lo ha hecho en el domingo posterior a su celebración real, que fue el jueves coincidiendo con los sesenta días después del Domingo de Resurrección.

A las nueve de la mañana se ha oficiado una solemne misa en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción por el párroco, Manolo Córdoba, junto a los diáconos José Antonio Aguilar y Antonio Tomé, y en la misma han participado decenas de personas y fieles entre ellas, el alcalde, Joaquín Villanova; ediles de la Corporación Municipal; y representantes de distintos grupos, colectivos parroquiales, cofradías y hermandades.

Tras la misa ha dado comienzo la procesión del Santísimo bajo palio en manos del párroco que ha realizado su recorrido habitual y ha ido haciendo parada en cada uno de los ocho altares que se han dispuesto este año para el descanso y la oración. Altares que han estado muy conseguidos y trabajados y de gran espectacularidad. Las cuatro barras del palio han sido portadas por turnos por diferentes personas de todos los ámbitos parroquiales y representantes institucionales.

Como manda la tradición, los niños y niñas que este año han recibido su Primera Comunión han participado en el cortejo arropando a Jesucristo Sacramentado y lanzando pétalos de flores cuando el sacerdote alzaba la custodia para dar su bendición. Una representación de la Banda Municipal que dirige Alfonso Ortega ha acompañado musicalmente la procesión sonando el Himno Nacional en cada altar durante la bendición. Además, los presentes han entonado canciones de la liturgia a lo largo del recorrido.

Una vez más el municipio se ha volcado con esta celebración y se ha conseguido un mayor realce de la misma tras la ardua tarea que han llevado a cabo los sacerdotes Manolo Córdoba y Pepe Planas para que la participación en esta festividad del Corpus fuese máxima.