El Club Deportivo Lauro celebró el pasado sábado su tradicional fiesta de fin de temporada en el Estadio Municipal El Pinar, una cita que reunió a cientos de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados para despedir una campaña marcada por el crecimiento deportivo y el compromiso de toda la familia laurista.

El acto se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, en el que todos los futbolistas de la entidad recibieron un reconocimiento por su esfuerzo, dedicación y trabajo durante la temporada 2025-2026.

La jornada contó con la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, acompañado por los concejales de Deportes y del Mayor, Sergio Cortés y Miguel Pacheco, quienes quisieron arropar tanto a los jugadores como a la directiva del club encabezada por su presidente, Cristóbal Tomé.

Un referente del fútbol base en Alhaurín de la Torre

Durante su intervención, Villanova destacó la importancia del CD Lauro dentro del deporte local, calificándolo como uno de los clubes históricos del municipio. Además, puso en valor las inversiones que el Ayuntamiento continúa realizando para mejorar las instalaciones deportivas.

El alcalde recordó que recientemente se ha completado la renovación de la iluminación del Estadio El Pinar mediante tecnología LED, una actuación que mejora la calidad lumínica y reduce el consumo energético. Asimismo, subrayó el esfuerzo municipal destinado al mantenimiento de los campos de fútbol y a futuras renovaciones del césped, con inversiones que rondan el medio millón de euros.

Actualmente, el CD Lauro cuenta con 24 equipos federados que representan a Alhaurín de la Torre en competiciones de toda Andalucía, consolidándose como una de las canteras más importantes de la provincia. De hecho, dos de sus equipos no pudieron asistir a la celebración al encontrarse disputando competiciones en Almería.

Reconocimiento al trabajo de familias y entrenadores

Por su parte, el presidente del club, Cristóbal Tomé, agradeció públicamente la implicación de patrocinadores, entrenadores, instituciones y familias, destacando especialmente la colaboración de los padres y madres durante todo el proceso de inscripción federativa, adaptado esta temporada a los nuevos requisitos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol.

La gala continuó con uno de los momentos más esperados por los asistentes: la presentación oficial de las nuevas equipaciones que lucirá el club durante la temporada 2026-2027, así como diferentes actividades de animación y el tradicional lanzamiento de balones al público.

Un doblete histórico para el Infantil

La entrega de trofeos a todos los equipos puso el broche final a la celebración, aunque uno de los reconocimientos más especiales fue para el conjunto de 4ª Infantil.

El equipo ha firmado una temporada histórica al conquistar tanto la Liga como la Copa Federación, convirtiéndose en el primer conjunto del CD Lauro que logra dos títulos oficiales en una misma campaña.

Un éxito que refleja el excelente trabajo que se viene desarrollando en la cantera laurista y que confirma el gran momento que atraviesa una entidad que sigue creciendo año tras año y llevando el nombre de Alhaurín de la Torre por toda Andalucía.