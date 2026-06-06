El Portón fue escenario de una espectacular gala que llenó un año más el auditorio al aire libre. Sonia Madoc, Yurena, Hoffman y Malena pusieron la música. La primera y segunda dama fueron Angelina Muinelo y Lara Jiménez respectivamente, y el primer y segundo caballero Mario Fernández y Pablo Puente

Alhaurín de la Torre y su Feria y Fiestas en honor a San Juan Bautista ya tienen Reina y Rey en su edición de 2026 tras la celebración de una espectacular gala que se ha desarrollado un año más en el auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón, que ha registrado un lleno absoluto de público deseoso de conocer y apoyar a los candidatos y candidatas.

La cita, organizada por el Área de Fiestas y Turismo que dirige Andrés García, ha tenido un carácter muy festivo y alegre y ha estado conducida por Rafael Rodríguez y María Cañete en un increíble montaje de luz y sonido que ha dado aún mayor vistosidad a la gala en la que han actuado Hoffman, Yurena, Malena Gracia y Sonia Madoc, reviviendo con sus canciones los veranos de muchos de los asistentes.

En total han sido trece chicas y once chicos los que se han presentado como candidatos y candidatas a ostentar el título de Reyes de la Feria realizando tres pases distintos en ropa casual, moda flamenca y noche. Ahí es donde han demostrado todo lo que han aprendido en el último mes de convivencia y ensayos que han estado realizando para preparar este día tan especial.

Por parte de los chicos los candidatos han sido Roberto Jurado, Damián García, José González, Carlos Mérida, Diego Nadales, José Manuel Bedoya, Dario Zotano, Samuel Serrano, José Antonio Bernal, Pablo Puente y Mario Fernández. Las chicas han sido Lucía Balbuena, Débora Balbuena, Alejandra Aguilar, Gisela Postigo, Celia Martín, Priscila Bedoya, Lola Gómez, Daniela Jurado, Patricia Rodríguez, Lara Jiménez, Angelina Muinelo, Leila Romero y Rocío Garrido.

El jurado, presidido por el alcalde, Joaquín Villanova, ha deliberado tras los tres pases realizados y con su puntuación han elegido a Celia Martín como Reina de la Feria y a José González como el Rey. Como Primera Dama ha resultado elegida Angelina Muinelo y la Segunda Dama ha sido Lara Jiménez.

En el caso de los chicos, la banda de Primer Caballero ha sido para Mario Fernández y la de Segundo Caballero para Pablo Puente. Los propios participantes han elegido ellos mismos a Miss y Mister Simpatía: Rocío Garrido y Carlos Mérida respectivamente.

La primera cita en la que podrán disfrutar de sus títulos será en la Romería que se celebra el sábado 13 y el domingo 14 de junio en el recinto del Arroyo del Pinar: dos intensos días de devoción y celebración en torno a San Juan Bautista.