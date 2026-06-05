La cuenta atrás para la Feria de San Juan 2026 ya vive uno de sus momentos más esperados. La Finca El Portón acoge esta noche la tradicional Gala de Elección de Reina y Míster, un evento que reúne a familiares, amigos y numerosos vecinos para conocer a los jóvenes que representarán a Alhaurín de la Torre durante sus fiestas patronales.

Un total de 13 candidatas y 11 candidatos aspiran a convertirse en los máximos representantes de la Feria de San Juan 2026 en una velada que combina elegancia, ilusión, música y espectáculo.

La gala, presentada por Rafa Rodríguez y María Cañete, cuenta además con actuaciones musicales y numerosas sorpresas para el público asistente, convirtiéndose en una de las citas más destacadas del calendario festivo local.

Desde Diario Alhaurín realizaremos un seguimiento especial del evento con fotografías, vídeos, entrevistas y los momentos más destacados de la noche gracias a la colaboración de FTGfotografía.

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Durante toda la noche iremos compartiendo imágenes exclusivas, vídeos y la proclamación de los nuevos Reina y Míster de la Feria de San Juan 2026.

📸 Fotografías y vídeos: Fabio Tumbarello Gallego (FTGfotografía) para Diario Alhaurín.