El evento reunirá al alumnado, los monitores, familiares y autoridades para la entrega de los diplomas. Habrá varias actuaciones y también se aprovechará para elegir a la Reina y al Rey

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El próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 10:00 horas, el escenario del Parque Municipal Mirador de Bellavista acogerá la tradicional fiesta fin de curso organizada por el Área del Mayor, que dirige Miguel Pacheco, una jornada de convivencia y celebración que reunirá a alumnos, monitores y familiares para poner el broche final al curso de talleres municipales.

Durante la mañana, los asistentes podrán disfrutar de distintas actuaciones protagonizadas por los participantes de los talleres del Área del Mayor, además de la entrega de diplomas y obsequios y uno de los momentos más esperados de la jornada: la elección de la Reina y el Rey del Mayor de la Feria de San Juan 2026.

Como artista invitado, el evento contará con la actuación del conocido humorista Yulen El Peluquero, que pondrá el toque de humor y entretenimiento a esta cita festiva.

Desde la organización se ha informado de que habrá ticket-invitación exclusivos para alumnos y monitores de talleres. El plazo de inscripciones se cierra hoy lunes, 8 de junio, en el Centro del Mayor.

El Área del Mayor ofrece durante todo el año una amplia programación de talleres destinados a fomentar el bienestar y la participación activa de las personas mayores. Entre las actividades destacan los talleres relacionados con la salud personal y el bienestar, artes plásticas, nuevas tecnologías, idiomas, paseos por la salud, yoga, ejercicios suaves, bailes de salón, meditación y vida sana.

Además, los mayores participan en propuestas formativas para aprender a utilizar teléfonos móviles, internet y redes sociales, así como en talleres de manualidades, pintura en tela, corte y confección, patchwork, lecto-escritura, tertulia literaria, salsa, grupo de castañuelas, gimnasia, croché con material reciclado y teatro.

Durante la jornada, todos los asistentes podrán disfrutar de un delicioso desayuno concedido por el Área del Mayor.