Andalucía ha dado un importante paso para reforzar la seguridad y la protección de los servicios públicos con la incorporación de 186 nuevos agentes a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma. El acto oficial de presentación estuvo presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien destacó el papel fundamental que desempeña este cuerpo en ámbitos tan diversos como la protección de menores, la prevención de agresiones al personal sanitario, la seguridad turística o el apoyo a la lucha contra los incendios forestales.

La incorporación supone una de las mayores ampliaciones de efectivos de los últimos años y forma parte del proceso de fortalecimiento de una unidad que arrastraba un importante déficit de personal.

Refuerzo para una unidad estratégica

De los 186 agentes incorporados, 159 acceden por primera vez a la Unidad Adscrita, mientras que otros 27 consolidan sus plazas tras encontrarse en comisión de servicio. Entre estos últimos se encuentran los ocho jefes provinciales de la Unidad.

Hasta ahora, la Policía Adscrita contaba con 333 efectivos, una cifra que representaba menos de la mitad de las 725 plazas reconocidas oficialmente en su catálogo de puestos de trabajo. Con la llegada de los nuevos agentes, la plantilla alcanza los 492 efectivos.

Durante su intervención, Juanma Moreno agradeció el esfuerzo realizado por los agentes que han desarrollado su labor durante años en condiciones de escasez de personal, destacando su profesionalidad y compromiso con el servicio público.

La renovación del convenio desbloquea nuevas incorporaciones

La ampliación de efectivos ha sido posible gracias a la renovación del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior, un acuerdo que permanecía pendiente desde la expiración del anterior convenio en diciembre de 2010.

La actualización del documento fue finalmente firmada el 13 de febrero de 2025 tras varios años de negociaciones entre ambas administraciones. El nuevo acuerdo garantiza la continuidad de la Unidad y establece un calendario para incrementar progresivamente la plantilla durante los próximos cuatro años hasta acercarse a las 725 plazas contempladas en el catálogo oficial.

Según explicó el presidente andaluz, el objetivo es dotar a la Unidad de los recursos humanos necesarios para responder con mayores garantías a las necesidades de la comunidad autónoma.

Funciones clave en Andalucía

La Unidad de Policía Adscrita desarrolla desde 1993 numerosas competencias en colaboración con la Junta de Andalucía, participando en tareas relacionadas con la protección del patrimonio histórico, el control medioambiental, la protección de menores, la vigilancia de espectáculos públicos, la prevención de agresiones en centros sanitarios y el apoyo a los dispositivos del Plan Infoca, entre otras funciones.

La llegada de estos nuevos agentes permitirá reforzar la presencia policial en todo el territorio andaluz y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Reconocimiento a una labor esencial

Juanma Moreno aprovechó el acto para trasladar su reconocimiento a todos los miembros de la Unidad, recordando que desde 2020 Andalucía celebra cada 1 de diciembre el Día de la Unidad de Policía Adscrita como muestra de agradecimiento institucional.

El presidente andaluz destacó que la labor que desempeñan estos profesionales resulta esencial para el funcionamiento de numerosos servicios públicos y para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos en toda la comunidad autónoma.

Con esta incorporación, Andalucía inicia una nueva etapa para una unidad considerada estratégica, que verá incrementados progresivamente sus efectivos durante los próximos años para acercarse a la plantilla prevista oficialmente.