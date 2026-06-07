La Sierra de las Nieves vuelve a situarse en el mapa internacional de la conservación ambiental. La UNESCO ha aprobado oficialmente la ampliación y nueva zonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, así como la actualización de su denominación, adaptándola a la realidad territorial surgida tras la declaración del Parque Nacional en 2021.

La decisión fue adoptada por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) durante su 38ª sesión celebrada en Paraguay, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La aprobación supone un importante respaldo internacional a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Andalucía y culmina un proceso técnico desarrollado conjuntamente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves.

Más superficie protegida y mayor reconocimiento internacional

La principal novedad es la ampliación de los límites de la Reserva de la Biosfera para hacerlos coincidir plenamente con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y su Zona Periférica de Protección.

Gracias a la incorporación de 4.878 hectáreas adicionales situadas en los términos municipales de Benahavís e Igualeja, la superficie total protegida alcanza las 98.105 hectáreas, consolidándose como uno de los grandes espacios naturales de referencia del sur de Europa.

La reserva engloba ahora a 14 municipios malagueños: Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera, donde residen más de 66.000 habitantes.

Un modelo de convivencia entre naturaleza y desarrollo

La nueva organización del territorio establece tres grandes áreas diferenciadas que buscan garantizar la protección de los ecosistemas sin renunciar al desarrollo sostenible de los municipios.

La Zona Núcleo, que coincide íntegramente con el Parque Nacional, alcanza casi 23.000 hectáreas y concentra los espacios de mayor valor ecológico, destinados principalmente a la conservación, la investigación y la educación ambiental.

La Zona Tampón supera las 44.000 hectáreas y actúa como área de transición entre los espacios de máxima protección y las actividades tradicionales compatibles con la conservación.

Por su parte, la Zona de Transición mantiene más de 31.000 hectáreas destinadas a los núcleos urbanos y a las actividades económicas locales, promoviendo un modelo de crecimiento sostenible ligado al territorio.

Un reconocimiento al esfuerzo de los pueblos de la Sierra

La resolución de la UNESCO reconoce más de treinta años de trabajo conjunto entre administraciones, asociaciones y vecinos de la comarca para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y social.

La Sierra de las Nieves ya fue pionera al convertirse en Reserva de la Biosfera en 1995 y posteriormente protagonizó otro hito histórico con la creación de su Parque Nacional, el único de España impulsado directamente por la voluntad de sus habitantes y administraciones locales.

Con esta nueva aprobación internacional, la UNESCO avala el modelo de gestión desarrollado en la comarca y refuerza el papel de la Sierra de las Nieves como ejemplo de convivencia entre el ser humano, la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.