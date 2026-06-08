Esta mañana ha comenzado, en calle Málaga, la instalación de los célebres toldos de croché, obra de las mujeres que forman parte del taller de bordado adscrito al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que se imparte desde 2018 en las instalaciones del Centro Municipal del Mayor San Sebastián.

En los próximos días, muy cerca ya de la Feria y Fiestas de San Juan Bautista, las principales vías del casco histórico lucirán sus mejores galas con estas cubiertas artesanales, cuya confección, junto a sus protagonistas, han dado la vuelta al mundo por su interés.

Las imágenes recogen a conciencia el contraluz que provoca el sol para que sea más notable el contraste de su acción y efecto, una vez queden instalados los toldos.

#alhaurindelatorrecalidaddevida