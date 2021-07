Actualización de datos Covid–19 Vacunas administradas en Andalucía a 19 de julio:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 789.648 442.048 377.778 Cádiz 1.383.093 774.684 659.838 Córdoba 926.322 514.416 444.248 Granada 1.014.485 575.055 482.465 Huelva 564.222 325.048 277.402 Jaén 723.004 409.111 349.150 Málaga 1.780.237 992.958 842.504 Sevilla 2.120.297 1.190.290 1.010.993 Total Andalucía 9.301.308 (98,9% dosis recibidas) 5.223.610 (61,71% población) (73,95% > 16 años) 4.444.378 (52,50% población) (62,92% > 16 años)

Hospitalizació n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 858 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 147 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (33 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Cádiz (96 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Córdoba (84 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Granada (114 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Huelva (31 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (54 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (313 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI) y Sevilla (133 hospitalizaciones, de

l as que 34 en UC I ).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 58.253 (+316) 3.986 (+21) 683 (+2) 839 (0) 55.130 (+53) Cádiz 92.903 (+714) 6.026 (+49) 668 (+1) 1.512 (+1) 83.425 (+178) Córdoba 61.170 (+477) 4.821 (+23) 596 (+3) 980 (+2) 55.402 (+146) Granada 96.868 (+204) 8.514 (+31) 1.121 (+3) 1.788 (+1) 90.056 (+148) Huelva 35.906 (+144) 2.449 (+3) 182 (0) 395 (0) 32.899 (+73) Jaén 54.611 (+130) 4.820 (+7) 456 (0) 1.015 (0) 51.212 (+94) Málaga 122.164 (+1.137) 8.792 (+58) 828 (+8) 1.692 (+2) 105.965 (+288) Sevilla 143.883 (+565) 11.273 (+45) 1.129 (+2) 2.051 (+3) 134.225 (+302) Total 665.758 (+3.687) 50.681 (+237) 5.663 (+19) 10.272 (+9) 608.314 (+1.282)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 418.46

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: