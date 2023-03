El actor, dramaturgo y artista Santi Senso se acompañará de un reparto local en el montaje de esta obra, que ya ha sido representada con éxito en varios escenarios y festivales y en la que aborda el tema de “la adicción como resistencia a la frustación”. Entradas ya a la venta

‘Adicto a mí’ es el título del nuevo espectáculo teatral que se ha incorporado a la agenda de eventos de Culturalh y que tendrá lugar el próximo 18 de marzo, sábado, a las 20.30 horas. Se trata de un original montaje del actor, dramaturgo, escritor y artista multidisciplinar Santi Senso, que en esta ocasión estará acompañado por un grupo de actores y actrices locales.

La función ya se ha representado con éxito en festivales y destacados escenarios de ciudades como Madrid o Sevilla, entre otras, y es una pieza que forma parte de los denominados ‘Actos íntimos’, uno de los formatos más conocidos de su director, en el que apuesta por un lenguaje propio que fusiona teatro, danza, pintura, fotografía y otras artes.

La cita está organizada por Cultura Indiscreta, la asociación nacida recientemente como escuela de teatro en Alhaurín de la Torre, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento. Las localidades ya están a la venta y se pueden adquirir por internet en el portal Mientrada.net o bien en la Finca El Portón.

SINOPSIS DE LA OBRA:

Senso considera que “La ADICCIÓN es la resistencia a la frustración”. Durante su nuevo ACTO ÍNTIMO propone un encuentro insondable de la personalidad cuestionándoSE a qué es ADICTO, aceptando que es ADICTO. ¿Crees que hablar en tercera persona es un trastorno disociativo de la personalidad? BúscaLO, te sorprenderás. Además, ¿acaso no formamos parte de las múltiples personalidades? ¿Tengo que renunciar unilateralmente a mi intimidad y a mis necesidades condenándoME así a cuidar, sanar, proteger o dar sin recibir? Esto me da placer. ¿Esto es lo que me sostiene? ¿Es una ADICCIÓN la condición humana? ¿Qué valor doy a mi propio valor? ¿Por qué me cuestiono mis merecimientos como una posible enfermedad? ¿Qué tengo yo para atraerME? ¿Y si no encuentro el USO, o si ABUSO de ese USO? ¿Y si tengo DEPENDENCIA de esa ADICCIÓN y me encuentro con mi coDEPENDENCIA? ¿Se puede heredar una emoción, una ADICCIÓN? ¿Una ADICCIÓN es cuando te modifica la VIDA? Pasado este umbral, ¿en un periodo de cuánto tiempo identificas que ya es tu VIDA y estás de vuelta enganchado a ella? ¿Y tú, eres ADICTA, ADICTO? ¿A qué, a quién?.

Todo esto me seduce y seduce. Me atrae y me engancho a esa incertidumbre como placebo donde tal vez no hay nada. Aunque creo que algo encontraré en esta vivencia extrema hacia lo desconocido y por conocerME en el posiblemente ACTO ÍNTIMO con más controversias, contradicciones, confrontaciones, dudas e intrigas por descubrir la “corpomorphosis” que provoca ser ADICTO A MÍ.

¿Y tú sabes qué tienes para exponerTE ante MÍ? ¿Crees que hablar en tercera persona es un trastorno disociativo de la personalidad? BúscaLO te sorprenderás. Además ¿acaso no formamos parte de las múltiples personalidades? ¿Entonces yo soy el ADICTO de MÍ? Quizás eres tú el ADICTO A MÍ por saber y hablar de mí más que yo mismo de MÍ.

¿Se puede heredar una emoción, una adicción?

SOBRE SANTI SENSO

Actor, Cantante, Director, Dramaturgo, Guionista, profesor en la Escuela Central de Cine de Madrid. Director del Ciclo Internacional de Cine Íntimo.

Como actor durante su trayectoria profesional ha trabajado en teatro, musicales, series de TV y películas nacionales e internacionales. Participa con su propio lenguaje en el «Congreso Internacional de Musicales en Uruguay» para después continuar el trabajo en New York y seguir con el programa de estudios «Livin Broadway». Organiza conversatorios en el mítico Café Gijón de Madrid “Sin verdad absoluta. Con Amor e abasoluto”. Fundador de la primera casa teatro en Venezuela “Casa Teatro Andante”. Director de interpretación para la compañía de danza franco-española «Elephant in the Black Box». Director del Festival Internacional de Teatro Intimo en Casas Particulares. Son ya más de 20 años los que lleva habitando espacios no convencionales, salas y teatros con sus llamados Actos Íntimos. En el cine ha rodado dos largometrajes con su propio lenguaje “Sesión” trabajando con los actores y actrices sus disfunciones sexuales. Y “Hágase mi voluntad” mostrando a un Jesucristo que no desea morir sino Vivir. Y otras dos piezas audiovisuales testimoniales “Azul Ortopédico” y “Solo, antes que yo muera” entre otros trabajos filmados en los distintos encuentros con actores y actrices donde los Actos Íntimos han formado parte de la programación de Festivales Internacionales de Cine o en escuelas. También ha habitado con su lenguaje único Festivales de Teatro Clásicos y Contemporáneos, encuentros y congresos Culturales, Certámenes, Laboratorios de investigación en Europa, EEUU y Latinoamérica. Sus dos más recientes montajes son » Adicto a Mí» “La Teatraplejia de Cor” y “El Holocausto del Amor”. Gran parte de sus vivencias habitan en su primer libro ACTOS ÍNTIMOS editado por Punto de Vista Editores donde recoge su genuino lenguaje para interpretar en escena y ante la cámara. Recientemente ha publicado su segundo libro “Parir, volver al vientre” con Ediciones Invasoras.

