🔴 ÚLTIMA HORA | Sanidad anuncia las siguientes medidas: – Prohibido fumar en espacios abiertos cuando no se pueda garantizar una distancia de 2m. – Cierre de todo el ocio nocturno. – Recomendado: limitar reuniones y encuentros a 10 personas, y evitar quedar con gente con la que no se convive. – Bares y restaurantes cerrarán a la 1 de la madrugada, no pudiendo aceptar clientes a partir de las doce. No podrá haber más de 10 personas por mesa. – Las visitas a residencias de mayores se limitan a 1 hora.