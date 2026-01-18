El Estadio Municipal de El Pinar ha sido escenario este viernes de la primera jornada de la V edición de la Liga Inclusiva de Fútbol, una competición que sigue creciendo año tras año y que en la presente temporada cuenta con un total de 17 equipos procedentes de distintos puntos de la provincia de Málaga.

En esta jornada inaugural han participado 13 de las 17 formaciones inscritas, en una liga que comenzó hace cinco años con solo cinco equipos y que actualmente reúne a más de 300 jugadores y jugadoras. A lo largo de los próximos siete meses se disputarán más de 90 partidos en distintas sedes, dentro de una iniciativa que se desarrolla en todas las provincias andaluzas y que representa una firme apuesta social del fútbol autonómico.

La Liga Inclusiva de Fútbol está diseñada para fomentar la práctica deportiva entre personas con distintas discapacidades, promoviendo la integración social, la igualdad de oportunidades y el bienestar físico a través del deporte.

La jornada ha contado con la presencia del vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol, José González; el delegado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; el concejal de Deportes, Sergio Cortés; y las concejalas de Educación y Servicios Sociales, Pilar Conde y Mari Carmen Molina.

Durante el acto, Juan Rosas animó a los participantes a disfrutar de la competición y subrayó el valor de estas jornadas, recordando la importancia del respeto, el compañerismo y el juego limpio. Por su parte, el alcalde destacó que en 2024 Alhaurín de la Torre fue Capital Europea por la Integración y el Voluntariado, y recordó que el municipio organizó más de 40 eventos deportivos inclusivos a lo largo del año.

En esta primera jornada han participado los equipos ADIPA Antequera, Deportivo, AMDDA San Pedro, Aprona Estepona, Athletic Club Fuengirola, Fundación Málaga CF “Memoria”, “Compromiso” y “Fe”, U.D. Santa Rosalía-Maqueda, Recreativo San Pedro, Recreativo San Pedro-Benahavís, Vélez Inclusivo, Siempre Fuertes y el conjunto local del Deportivo Alhaurín, que presentó una participación reducida debido a un brote de gripe.

Antes del inicio de los encuentros, se guardó un minuto de silencio en memoria de Fran López, jugador del Fundación Málaga CF, fallecido recientemente.