(Por Jmm Caminero) Nadie se ofenda, el viñetista y escritor Máximo San Juan creo que merece una Página o Web virtual, pero también una Fundación o Museo Virtual de y sobre su obra y su trabajo.

Creo que en cierto modo estamos olvidando la herencia de estos últimos ochenta años del humorismo y del humorismo gráfico que se ha producido en esta Península Ibérica… tanto los que tuvieron un reflejo nacional por publicar en periódicos de audiencia nacional, cómo los que estuvieron en provincias y en las regiones, diversos centros de gran importancia e influencia. Creo que estamos olvidando, diríamos que se produjeron en tres grandes etapas, siempre tomado este concepto muy difuso: los que se desarrollaron y florecieron desde 1930-1975. Los que emergieron desde 1975 al 2000 y la tercera ola que es la que estamos buceando y nadando y flotando actualmente, digamos desde el 2.000 hasta ahora, y supongo continuará…

En ese vaivén de olas y oleadas del humor y del humorismo y del humorismo gráfico, creo que no hay que olvidar a Máximo, Máximo San Juan Arranz (1932-2014), que publicó en varios periódicos, en El País durante treinta años, en el ABC a partir del 2008, sin contar otros periódicos, su producción en libros, en programas de radio, etc.

Considero a Máximo como humorista gráfico, a esa escalada, que no sólo tratan temas de política, o esencialmente de política sino de la sociedad, de las costumbres sociales, de la cultura, de la vida diaria, de la vida metafísica también… entre otros, no se pueden citar a todos los que han existido, entre otros a Máximo, Forges, Mingote. Creo que estas tres figuras, también existen otras decenas, merecen no sólo una Web en Internet, muchos las tienen, otros no.

Pero también merecen una Fundación Virtual, muchos no las tienen. Creo que es necesario, que la iniciativa de sus herederos, de las administraciones y lo privado insten a tener una presencia en la cultura, no sólo de ayer, sino de hoy. Cada uno de ellos realizó miles, miles de viñetas, en definitiva, miles de comentarios sobre la realidad humana de cada época y de cada momento. Entraron en temas también del saber popular pero también del saber de la cultura oficial, conocimientos cultos pasados a lenguajes populares. Cada uno, es una Enciclopedia del mundo. Dónde el mundo es y está no sólo la política, sino mil aspectos de lo real… Recordemos a algunos de los que respiran y algunos de lo que no respiran ya oxígeno, pero siempre nos dejaremos nombres: Nieto, Rábago-El Roto, Kap, Gila, Mena, Peridis, Gallego y Rey, Idígoras y Pachi, El Perich, Tono, Serafín, Ibáñez, Escobar, K-Hito, Flavita Banana, Gila, etcétera, etcétera, etcétera…

Es cierto que muchos de los humoristas gráficos, sus herederos o ellos mismos en vidas, van dejando miles de hojas y de materiales y de documentos, van depositándolos en bibliotecas públicas y fundaciones. Que son y serán la base de posteriores y actuales estudios e investigaciones, no sólo sobre su obra plástica, su obra literaria, ya que una viñeta es ambas cosas a la vez, sino sobre el tiempo que les tocó vivir, sobre su forma de pensar y de sentir. Creo que la viñeta como género cultural y artístico está claramente infravalorada. Creo y estimo que algunas de ellas merecerían estar al lado de dibujos de los museos de arte contemporáneo. Ya lo he dicho, al lado de dibujos de Miró, Giacometti, Antonio López, Antonio Saura, Tapies, Picasso y los mil autores y autoras plásticos que han surgido y están en los vientres de los museos actuales. Acaso Klee, el gran Klee de los que tanto han bebido y comido y respirado, y, que intentan camuflar, no son algunos dibujos artísticos parecen algo muy semejante a viñetas…

No son acaso algunos dibujos de Máximo muy parecidos a dibujos de Klee… -nadie se ofenda…, pero también de Miró, dicho de paso…-. Lo mismo Saúl Steinberg, sus dibujos son arte plástico, y sus dibujos son humor gráfico, ambos en cotas como el Everest… Acaso Quino, Schulz y cientos no deberían estar sus dibujos al lado y dentro de los Museos de Arte Contemporáneo y no sólo en los vientres de los Museos de Humor Gráfico.

También creo que por sí mismos, sus figuras tengan fundaciones que estudien y conserven y analicen sus obras. O, al menos museos de humor gráfico y del cómic que intentan conservar, guardar, coleccionar estudiar a cientos de figuras del humorismo y de la historieta. Humor gráfico en viñetas y cómics o tebeos o historieta o caricaturas… diríamos las tres dimensiones del humor gráfico: la caricatura, la viñeta de humor gráfico, la novela gráfica… Creo que es necesario para entender nuestro tiempo, para crear valor añadido cultural, que a su vez creará turismo y economía y empleo, que tanto necesitamos.

Creo que Madrid, lo he indicado merece un gran Museo del Humor y del Cómic. Al menos uno, en Buenos Aires, Argentina existen varios en la misma ciudad. Creo que el IQH de Alcalá de Henares hay que desarrollarlo como museo material. Y, al mismo tiempo crear otro en la capital de Madrid, y, al mismo tiempo desarrollar e incentivar los que existen por toda la Península Ibérica…

Según los datos que dispongo para Máximo, el humor gráfico es un género literario. Personalmente pienso que es una combinación y mezcla de literatura y arte plástico, con grandes toques y retoques de otros saberes: sobretodo la actualidad, la cultura en general, la filosofía, las ciencias sociales, las teoría y prácticas de la política, las metafísicas, las ideologías, etc.

Siempre he pensado que los grandes humoristas gráficos de todos los tiempos, de estos tres últimos siglos, que diríamos publican en prensa, se consideran la primera viñeta en prensa de 1735, bien harían en preparar el tricentenario a nivel mundial, cada museo y fundación existente en cada sociedad y país. Decía, que siempre he pensado que los grandes humoristas tocan todos los temas, nos representan el mundo en multitud de aspectos, pero también metafísicos y religiosos y espirituales, no sólo económicos y políticos, ni sólo costumbres… Cada uno con su estética, su formalidad y formación, sus heridas y alegrías profundas, cada uno con sus finalidades…

¡Hoy, recordamos especialmente a Máximo, hoy levantamos una bandera para que se realice una Fundación Virtual sobre su obra, sus escritos, su literatura en imágenes… pero también podríamos indicar de otras decenas de autores, los que están vivos y respirando podrían ir preparando esa posibilidad, aunque sea virtual…! ¡Nadie se ofenda…! Paz y bien…

