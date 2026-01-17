(Izquierda Unida) La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantuvo un encuentro con el Colegio de Trabajo Social y distintas organizaciones sociales en Málaga donde subrayó la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler de 600.000 familias, regular el alquiler turístico y reforzar la protección a la infancia mediante la prestación universal por crianza. La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, alertó además del impacto de los precios de la vivienda en la exclusión social y reclamó medidas que garanticen el derecho a un hogar digno para las familias trabajadoras.

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, valoró el encuentro como “muy importante para entender cuáles son las claves y cuáles son los principales temas en los que está interviniendo la sociedad civil organizada aquí en Málaga. Particularmente importante, la cuestión de la vivienda y algunos elementos que tienen que ver con políticas públicas de protección a la infancia, para compartir diagnósticos y compartir acciones”.

Rego señaló que “es fundamental la acción de aquellos movimientos sociales, de aquellas organizaciones que están interviniendo en lo concreto, y creo que es importante, a modo también de pequeño ejercicio de rendición de cuentas, compartir cuál es la acción que estamos llevando a cabo desde el Gobierno y cuáles son las principales líneas de intervención”.

La ministra de Juventud e Infancia incidió en que “para nosotras es importante poner en conocimiento cuál es el contenido de este Real Decreto que hemos puesto encima de la mesa, desde Izquierda Unida dentro del Gobierno, un Real Decreto que plantea la paralización de los contratos de alquiler de esas 600.000 familias en todo el territorio de nuestro país, contratos que se van a quedar agotados este año y que consideramos que hay que prorrogar”.

“Cuestiones tan importantes como la regulación del alquiler turístico y el alquiler de temporada, cuestiones tan importantes como la prohibición de la compraventa de vivienda con fines especulativos o cuestiones tan importantes como la necesidad de tener una fiscalidad que grave especialmente a los grandes tenedores y a los fondos buitre. Nos parecen absolutamente fundamentales”, subrayó Rego.

Así mismo, Rego apuntó que “otro asunto que aprovechamos siempre para intercambiar con los movimientos sociales, con la sociedad civil en términos generales, y que tiene que ver con la protección que tiene que tener la infancia en nuestro país, es la puesta en marcha de la prestación universal por crianza. Creemos que es uno de los dispositivos más eficaces para acabar con la brecha de desigualdad de niños y niñas en nuestro país. Es un mecanismo de justicia social para redistribuir los buenos datos económicos que hay y que tengan un reflejo que impacte directamente en las familias trabajadoras”.

“De lo que se trata es de una renta de ciudadanía que lo que dice es que los niños y niñas en nuestro país son y se les trata como ciudadanos de primera y que, por tanto, se les reconocen derechos universales, como, por ejemplo, esta prestación que viene a cubrir cuestiones que tienen que ver con lo material y que también facilita que las familias que tienen hijos e hijas a cargo, las familias trabajadoras, aumenten algo el poder adquisitivo. Es una buena herramienta que funciona en otros países europeos y creemos que es fundamental que se den estos pequeños gestos, estos pequeños mecanismos de redistribución de recursos económicos al conjunto de la población, con especial impacto a las familias trabajadoras”, concluyó Rego.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU en la provincia de Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, señaló su satisfacción por poder mantener un encuentro con el Colegio de Trabajo Social y con distintos colectivos con “nuestra ministra, Sira Rego, para abordar la situación de exclusión social que vive la provincia de Málaga y cómo, de manera particular, los prohibitivos precios de la vivienda están expulsando a muchísimos vecinos, a muchísimas vecinas, y sobre todo a familias que tienen niños y niñas a cargo”.

Morillas denunció que es una situación que “cada vez afecta a más familias, que afecta de manera particular a las familias monomarentales y a las que no se les está dando respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga”. La coordinadora de IU añadió que “por parte de las distintas instituciones no se ponen en marcha herramientas que permitan frenar los usos especulativos de la vivienda, garantizar el derecho a la vivienda y, fundamentalmente, garantizar el derecho de la infancia a disponer de un hogar para poder tener vidas dignas, felices y con derechos”.

“Por eso también es tan importante, no solo insistir, como ya venimos haciendo también desde el Gobierno, en la necesidad de que el Partido Socialista elimine esa propuesta que ha hecho de dar ayuda a los rentistas que vienen haciendo la olla gorda y que vienen haciendo negocio a costa de las familias trabajadoras, sino que, además, es necesario que se proteja de manera especial a las familias con niños y con niñas. Es necesario que esa prohibición de los desahucios se automatice en los casos en los que hay infancia, porque estamos hablando de auténticas situaciones de vulnerabilidad”, concluyó Morillas.