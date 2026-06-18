Ambos espectáculos tendrán lugar en el auditorio al aire libre de El Portón y la entrada es gratuita (gastos de gestión: 1 €). El primero de ellos será el 4 de julio y el segundo el 8 de agosto. Las localidades ya pueden reservarse a través del portal www.mientrada.net

La Finca Municipal El Portón volverá a convertirse este verano en un destacado escenario para la música y la cultura andaluzas con la celebración de sendos espectáculos de homenaje a tres grandes figuras de la canción española: María Jiménez, Bambino y Raphael. El concejal de Grandes Eventos, Andrés García, presentó ambas citas junto al equipo del área.

La primera de las propuestas tendrá lugar el próximo 4 de julio, a partir de las 22:00 horas, y estará dedicada a dos carismáticos artistas: María Jiménez y Bambino. Sobre el escenario estarán Esperanza Soria y Fernando Soto, quienes ofrecerán un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de ambos iconos, recordando su legado artístico y la profunda huella que dejaron en la copla, el flamenco, la rumba y la canción española.

El espectáculo promete una velada cargada de emoción, fuerza interpretativa y sentimiento, permitiendo al público revivir canciones que forman parte de la memoria colectiva de Andalucía, como ‘Me muero’ o ‘Te estás pasando’. María Jiménez y Bambino destacaron ambos por su personalidad arrolladora y por una forma única de entender y transmitir la música, convirtiéndose en referentes para varias generaciones. (Localidades: https://www.mientrada.net/evento/porton-homenaje-maria-jimenez-bambino/).

La programación continuará el 8 de agosto con un concierto homenaje a Raphael bajo el título ‘Escándalo’. La cita comenzará a las 21:30 horas y ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes éxitos del gran cantante, considerado otra de las figuras más emblemáticas e influyentes de la música española e internacional.

Este segundo espectáculo está organizado con la colaboración de la Concejalía de Grandes Eventos y la empresa Visual Event y ha sido concebido para rendir tributo a la extensa trayectoria artística de Raphael, cuyas canciones han acompañado a varias generaciones de espectadores. (Localidades: https://www.mientrada.net/evento/porton-homenaje-raphael/).

Las entradas para ambos eventos son gratuitas, si bien los asistentes deberán abonar únicamente los gastos de gestión correspondientes (1 euro por cada localidad). Los pases pueden obtenerse a través de la plataforma www.mientrada.net y también en la Finca Municipal El Portón.

Desde la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón se anima a vecinos y visitantes a disfrutar de estas dos propuestas culturales que forman parte de la programación estival de El Portón y que servirán para recordar y celebrar el legado de artistas fundamentales de la música española y andaluza.