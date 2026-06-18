La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido la clausura con una animada charla con el novelista sevillano, la cual ha girado en torno a su libro ‘Las buenas noches’ y al proceso creativo en general

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La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre puso el broche final a los clubes de lectura de la temporada 2025/2026 con un encuentro literario protagonizado por el escritor Isaac Rosa. El acto tuvo lugar este miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas, en la sala María Moliner del mismo centro y contó con la asistencia de unas 30 personas integrantes de los distintos grupos, además de sus respectivas organizadoras.

La sesión giró en torno a ‘Las buenas noches’, la última novela del autor sevillano y obra elegida para leer y analizar durante esta temporada. En ella, el autor narra la historia de dos desconocidos que coinciden en el bar de un hotel y descubren que la única forma de descansar es dormir juntos. Lo que comienza como una solución insólita termina convirtiéndose en una relación clandestina que transformará profundamente sus vidas.

A través de la trama, Rosa aborda cuestiones de plena actualidad como la fragilidad de los vínculos afectivos, la precariedad laboral en el ámbito cultural y la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana.

El encuentro contó además con la participación de la gestora y periodista cultural Cristina Consuegra, quien realizó una entrevista al autor y llevó a cabo un análisis de la novela, profundizando en sus principales temas, en el proceso creativo y en las inquietudes literarias del autor.

Con este acto, se quiso agradecer la labor del personal de la biblioteca, responsable de la organización y el buen funcionamiento de los clubes de lectura a lo largo de estos más de 20 años de trayectoria, una iniciativa considerada uno de los principales motores de la programación cultural del centro y fundamental para fomentar el hábito lector y el intercambio de conocimientos entre los participantes.