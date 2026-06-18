Un encuentro con Isaac Rosa cierra la temporada de los clubes de lecturaLa Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido la clausura con una animada charla con el novelista sevillano, la cual ha girado en torno a su libro ‘Las buenas noches’ y al proceso creativo en general

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La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre puso el broche final a los clubes de lectura de la temporada 2025/2026 con un encuentro literario protagonizado por el escritor Isaac Rosa. El acto tuvo lugar este miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas, en la sala María Moliner del mismo centro y contó con la asistencia de unas 30 personas integrantes de los distintos grupos, además de sus respectivas organizadoras.

La sesión giró en torno a ‘Las buenas noches’, la última novela del autor sevillano y obra elegida para leer y analizar durante esta temporada. En ella, el autor narra la historia de dos desconocidos que coinciden en el bar de un hotel y descubren que la única forma de descansar es dormir juntos. Lo que comienza como una solución insólita termina convirtiéndose en una relación clandestina que transformará profundamente sus vidas.

A través de la trama, Rosa aborda cuestiones de plena actualidad como la fragilidad de los vínculos afectivos, la precariedad laboral en el ámbito cultural y la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana.

El encuentro contó además con la participación de la gestora y periodista cultural Cristina Consuegra, quien realizó una entrevista al autor y llevó a cabo un análisis de la novela, profundizando en sus principales temas, en el proceso creativo y en las inquietudes literarias del autor.

Con este acto, se quiso agradecer la labor del personal de la biblioteca, responsable de la organización y el buen funcionamiento de los clubes de lectura a lo largo de estos más de 20 años de trayectoria, una iniciativa considerada uno de los principales motores de la programación cultural del centro y fundamental para fomentar el hábito lector y el intercambio de conocimientos entre los participantes.

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