Más de un centenar de personas de varias nacionalidades han completado esta formación, pensada para favorecer la integración y que suma ya cuatro ediciones. El acto ha tenido lugar en el templete de la Finca El Portón

MÁS INFORMACIÓN:

La cuarta edición del Curso de Español para Extranjeros ha llegado a su fin con un acto de clausura celebrado en el templete de la Finca Municipal El Portón, donde unos sesenta alumnos y alumnas han recibido sus diplomas acreditativos de haber superado esta experiencia formativa de los 109 que han realizado el curso.

Los participantes han demostrado su satisfacción y emoción durante la entrega de reconocimientos, que ha estado presidida por su profesora, Natalia Armada; el alcalde, Joaquín Villanova; y la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, así como la de Educación, Pilar Conde.

Este programa formativo gratuito que acaba de finalizar está organizado por el Área de Asuntos Sociales e Igualdad y ofrece enseñanza del español adaptada a diferentes niveles de conocimiento, permitiendo a los estudiantes cursar A1, A2 o B1 según sus capacidades y progreso.

Alta participación en el curso 2026

La edición de este año se ha destacado por su elevada participación, reuniendo a más de un centenar de alumnos y alumnas de veinticinco nacionalidades diferentes que han apostado por aprender tanto el idioma como aspectos de la cultura española. En muchos casos, el reto ha sido aún mayor al partir desde cero, recurriendo incluso a la comunicación gestual para superar las barreras iniciales.

La profesora Natalia Aranda ha puesto en valor el esfuerzo y la constancia demostrada por sus alumnos, subrayando, además, el carácter intercultural de una iniciativa que fomenta la convivencia, el intercambio de experiencias y la práctica constante del español. Asimismo, ha destacado que el curso sirve para compartir y comprender diferencias culturales, desde costumbres cotidianas hasta gestos tan habituales en España como saludar con dos besos.

El alcalde ha destacado la importancia de este proyecto como herramienta de integración social, por la que ha felicitado a la edil de Asuntos Sociales afirmando que el aprendizaje del idioma constituye un elemento fundamental para favorecer la participación de los extranjeros en la vida del municipio y fortalecer la convivencia entre vecinos de distintas procedencias. Hoy día son 90 nacionalidades distintas las que conviven en la localidad